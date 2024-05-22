Το «φλερτ» του Στέφανου Κασσελάκη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Του Αντώνη Αντζολέτου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Φλώρινα μίλησε ακόμα και για την εκλογή εννέα ευρωβουλευτών στις 9 Ιουνίου ανεβάζοντας τον πήχυ για τη Νέα Δημοκρατία. Ο Στέφανος Κασσελάκης στο ATTICA TV τόνισε πως «είμαστε πολύ κοντά σ' ένα ποσοστό που μπορεί ν' αφήσει όλη την Ελλάδα έκθαμβη» και ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλία ζήτησε να μη συνεχιστεί η αλαζονεία της κυβέρνησης, αλλά να δυναμώσει η δημοκρατική παράταξη. Οι πολιτικοί αρχηγοί ανεβάζουν στροφές και το βλέμμα τους είναι από τώρα στην επόμενη ημέρα της κάλπης. Και αν τα δημοσκοπικά νούμερα της Νέας Δημοκρατίας δεν προοικονομούν αρνητικές εξελίξεις και «μουρμούρα» για την πλειοψηφία το ίδιο δεν ισχύει για τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.

Από τη στιγμή που τα ποσοστά των δυο, μαζί με τη Νέα Αριστερά, δεν φτάσουν αυτά της Νέας Δημοκρατίας θα αρχίσουν άμεσα οι συζητήσεις για την προοπτική σύμπραξης των προοδευτικών δυνάμεων. Κάτι τέτοιο, ωστόσο «σκοντάφτει» στη φύση που θα έχει η κοινή πορεία - συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων, αλλά και στις ηγεσίες των δυο βασικών πόλων που δύσκολα θα παραδώσουν τα «κλειδιά».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χθες στην ίδια συνέντευξη ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να πάρει τον Νίκο Ανδρουλάκη τηλέφωνο μετά τις ευρωεκλογές. Παρ' όλα αυτά επεσήμανε πως «θα προσκαλέσω στελέχη του, πρώην στελέχη, πρώην υπουργούς αυτού του χώρου, του ΠΑΣΟΚ», δείχνοντας πως επιφυλάσσει εκπλήξεις στον επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη. Και από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη, πάντως η πόρτα είναι «ερμητικά κλειστή» για συνεργασία με την Κουμουνδούρου, ενώ και οι κουβέντες που έχει ανταλλάξει με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ είναι σκληρές. Πρόσφατα μάλιστα τον είχε χαρακτηρίσει «διασκεδαστή».

Μέσα σε αυτό το κλίμα με τον Στέφανο Κασσελάκη να τονίζει πως με ένα καλό ποσοστό «ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανοίξει τις πόρτες του, μια μεγάλη αγκαλιά σε όλο τον προοδευτικό κόσμο» ενδιαφέρον παρουσιάζει και το «φλερτ» του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Χθες ανέφερε για την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας πως «σέβομαι την κοινοβουλευτική της ομάδας πάρα πολύ και την κ.Κωνσταντοπούλου η οποία έχει εκπροσωπήσει τις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών πολύ καλά. Πραγματικά έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις και προς τιμήν της αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο στο κοινοβουλευτικό έργο».

Συμπλήρωσε, μάλιστα πως «διαφωνώ με τη στάση της για τις Πρέσπες αλλά γενικά φιλοσοφικά, πολιτισμικά θεωρώ ότι είναι μια ομάδα πολύ καλή και μακάρι μαζί να συνεργαστούμε για το καλό της χώρας».

Η αναφορά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και το άρθρο του στην ΕΦΣΥΝ που συμπεριέλαβε και το ΜέΡΑ25, δεν αποκλείεται να κρύβει περισσότερο μια προσπάθεια «διεμβολισμού» του κοινού των δυο κομμάτων παρά συνεργασίας. Προσβλέπει σε άτομα μικρότερων ηλικιών που σε κάποιες περιπτώσεις αναζητούν την κομματική τους ταυτότητα.

Σε κάθε περίπτωση συζητήσεις θα γίνουν πολλές το επόμενο διάστημα. Όσοι υποστηρίζουν την ιδέα της επανίδρυσης της κεντροαριστεράς γνωρίζουν πως απαιτείται μεγάλη υπομονή και πως πρέπει να γίνουν πολλές υποχωρήσεις και υπερβάσεις για να προχωρήσει. Τα στελέχη που έχουν ξεκινήσει τις συζητήσεις θεωρούν πως μόνο ένας ισχυρός πόλος θα μπορέσει να «αγκαλιάσει» κοινωνικές ομάδες που ήδη «βράζουν» και ψάχνουν διεξόδους, όπως αγρότες, φοιτητές, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίους επιχειρηματίες και απλούς εργαζόμενους.



Πηγή: skai.gr

