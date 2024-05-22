Ευρωεκλογές 2024: Οικονομία στο επίκεντρο και με τη στήριξη της Ευρώπης

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Το θετικό αφήγημα της κυβερνητικής πολιτικής και των πράξεων επιλέγει το Μέγαρο Μαξίμου και η Πειραιώς να προτάξουν στην τελική ευθεία προς τις ευρωεκλογές, προκαλώντας τη σύγκριση με την τοξικότητα και τα fake news της αντιπολίτευσης, όπως σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη.

Αυτό το μήνυμα εξέπεμψε άλλωστε και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Φλώρινα λίγο πριν ολοκληρώσει την περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία. "Μπορούμε να τα καταφέρουμε, θα τα καταφέρουμε, δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Το βράδυ της 9ης Ιουνίου θα υπάρχει ένας μεγάλος νικητής. Θα κλείσουμε τα αυτιά μας σε όλους αυτούς οι οποίοι βουλιάζουν την πολιτική ζωή της χώρας στην τοξικότητα και στο ψέμα" τόνισε ο πρωθυπουργός. Και ο ίδιος εξάλλου, όσο λιγοστεύει ο χρόνος για το άνοιγμα της κάλπης, βάζει απέναντί του τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τις τακτικές τους, τονίζοντας πως "παρουσιάζουν μία Ελλάδα μαύρη και άραχνη, μία χώρα που έχει δήθεν ζητήματα δημοκρατικής διακυβέρνησης. Η Ελλάδα έχει τα προβλήματά της αλλά είναι μία χώρα που είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση το 2024 από ό,τι ήταν το 2019 και το 2027 θα είναι σε ακόμα καλύτερη κατάσταση" δήλωσε.

Κεντρικός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής είναι η οικονομία και η βελτίωσή της με άμεσο αντίκτυπο στις ζωές των πολιτών και στην καθημερινότητά τους και στο πλαίσιο αυτό κινείται και προεκλογικά, προσθέτοντας τη δεδομένη συγκυρία ένα επιπλέον βήμα στις προσπάθειές της προς αυτή την κατεύθυνση: την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία του Έλληνα πρωθυπουργού να βάλει φρένο στις τακτικές αισχροκέρδειας των πολυεθνικών στη χώρα μας με την επιστολή του προς την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. Μία κίνηση που βρήκε ευήκοα ώτα στις Βρυξέλες, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη "ως συμβολή στον συνολικό προβληματισμό για το μέλλον της ενιαίας αγοράς" και τονίζει πως θα απαντήσει εν ευθέτω χρόνο. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Επιτροπής, η επιστολή του Έλληνα πρωθυπουργού συμβάλλει στο συνολικό προβληματισμό για το μέλλον της ενιαίας αγοράς, τονίζοντας ότι η Επιτροπή παραμένει προσηλωμένη στην κατάργηση των αδικαιολόγητων ρυθμιστικών και μη φραγμών για να διασφαλίσει την καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Από τη Φλώρινα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία που ανέλαβε αναδεικνύοντας παράλληλα πως μέσα από την άρνηση της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα να στηρίξει την εν λόγω πρωτοβουλία, αναδεικνύεται ένας "παραλογισμός" της εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης. "Η Επιτροπή απαντά: «ναι, έχεις δίκιο στο θέμα αυτό, πρέπει κάτι να κάνουμε» και η αντιπολίτευση έρχεται και μας ασκεί κριτική γιατί ζητάμε από την Ευρώπη να μας βοηθήσει σε ένα πρόβλημα το οποίο είναι αναγνωρισμένα ευρωπαϊκό" τόνισε ο πρωθυπουργός.

Κυβερνητικά στελέχη δε, σχολιάζοντας την αντιπολιτευτική τακτική, παράλληλα με την ένδεια συγκεκριμένων και κοστολογημένων προτάσεων, όπως λένε, υποστηρίζουν πως "με το να τάζεις στους πάντες τα πάντα και με τα λεφτόδενδρα δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια". Αντιθέτως, το οικονομικό πρόγραμμα της ΝΔ, το οποίο σε μία δύσκολη διεθνώς συγκυρία, απέφερε καρπούς και ελαχιστοποίησε τις επιπτώσεις από τις κρίσεις που έπληξαν τη χώρα και την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και η προσπάθεια συνεχίζεται. Στις κορώνες και τις μεγάλες υποσχέσεις των πολιτικών της αντιπάλων, η κυβέρνηση της ΝΔ επιμένει και εξακολουθεί να αναζητά λύσεις, με πρακτικό αντίκτυπο στους πολίτες, σε συνέχεια όλων των παρεμβάσεων που ξεκίνησαν από την προηγούμενη περίοδο διακυβέρνησης και συνεχίζονται έως ότου επιτευχθεί και ο τελευταίος οικονομικός στόχος που τέθηκε με το πρόγραμμα της ΝΔ, με ορίζοντα τη λήξη της τετραετίας το 2027.



﻿



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.