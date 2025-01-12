Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η πρώτη συνεδρίαση του πολιτικού κέντρου του ΠΑΣΟΚ μετά τις διακοπές των εορτών είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα στις 4 το απόγευμα. Η ατζέντα περιλαμβάνει συζήτηση για τα Περιφερειακά συνέδρια σε όλη την Ελλάδα που θα διοργανώσει το κόμμα προσεχώς αλλά και τα επόμενα κοινοβουλευτικά βήματα του κόμματος της Αξιωματικής αντιπολίτευσης όπως η επίκαιρη ερώτηση για τα αγροτικά θέματα που θα καταθέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης προς τον Πρωθυπουργό, η τροπολογία για την αύξηση των ιδιωτικών ασφαλίστρων υγείας και η πρόταση νόμου που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό.

Στο τραπέζι και συζήτηση για ΠτΔ;

Στο τραπέζι της συζήτησης βέβαια είναι εξόχως πιθανόν να τεθεί και το θέμα της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας και η διαχείριση του ζητήματος απο το ΠΑΣΟΚ, καθώς φαίνεται ότι στο κόμμα της Αξιωματικής αντιπολίτευσης στελέχη εχουν “μπερδέψει τις γραμμές” με αποτέλεσμα στα τηλεοπτικά πανελ να έχουν καταγραφεί ούτε μια ούτε δυο αλλά τρεις διαφορετικές απόψεις για το ενδεχόμενο εκ νέου υποψηφιότητας της Κατερίνας Σακελλαροπούλου και την στάση που θα πρέπει να τηρήσει το ΠΑΣΟΚ.

ΠΑΣΟΚ: Τρεις διαφορετικές "γραμμές" για Σακελλαροπούλου

Η επίσημη θέση της Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν μπαίνουν σε ονοματολογία καθώς θεσμικά και σύμφωνα με το Σύνταγμα η κυβέρνηση θα προτείνει το πρόσωπο και στην συνέχεια θα το αξιολογήσουν. Ζητούν μάλιστα από τον Πρωθυπουργό σε οποια απόφαση για την νυν προεδρο εξηγήσεις για την συζήτηση που εκτυλίσσεται στην δημόσια σφαίρα όλο αυτό το διάστημα. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά στα “ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90.1” .

“Εμείς θέσαμε ένα πολιτικό ζήτημα διότι η κυρία Σακελλαροπούλου αποτελούσε μια προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού και σε περίπτωση που δεν την ανανεώσει, θα πρέπει να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν το κάνει και πως αξιολόγησε την θητεία της. Αν την ανανεώσει, θα πρέπει πάλι να εξηγήσει για ποιο λόγο άφησε τρεις μήνες να αποδυναμώνεται το πρόσωπο της Προέδρου της Δημοκρατίας. Διότι όλες τις φορές που ένας Πρωθυπουργός ανανέωσε τη θητεία του εκάστοτε Προέδρου αυτό έγινε πάρα πολύ έγκαιρα ώστε να μην υπάρχει αυτή η παραφιλολογία. Για ποιο λόγο λοιπόν, αν έρθει και πει “Σακελλαροπούλου” δεν το είπε νωρίτερα και άφησε να υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση; Αν ο κ. Μητσοτάκης προτείνει την κα Σακελλαροπούλου, εμείς θα αξιολογήσουμε την πρόταση και θα πάρουμε θέση» ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Την ίδια ώρα η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του κόμματος κ. Όλγα Μαρκογιαννάκη σε συνεντευξη στον Αθήνα 9.84 δήλωσε θετική σε στήριξη ενδεχόμενης υποψηφιότητας Σακελλαροπούλου.

“Σε περίπτωση επαναπρότασης της κυρίας Σακελλαροπούλου, εμείς την είχαμε στηρίξει στην πρώτη υποψηφιότητά της και δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή σε αυτό» σημείωσε η κ. Μαρκογιαννάκη που φαίνεται ότι συμπλέει με την άποψη του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παύλου Χρηστίδη.

“Εφόσον ήταν η πρόταση του κ. Μητσοτάκη, θα την ξαναψηφίζαμε. Είναι ένα πρόσωπο, το οποίο το έχουμε πει επανειλημμένως, ότι θεωρούμε ότι έχει μια αξιόλογη πορεία, το οποίο είναι κάτι που το έχει εκφράσει και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ» είπε ο κ. Χρηστίδης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Φαίνεται όμως την θεση να μην συμμερίζονται άλλα σημαντικά στελέχη της πράσινης παράταξης.

Συγκεκριμένα ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ στην πρωινή εκπομπή του OPEN εξέφρασε την ένσταση του για ενδεχόμενη επιλογή Σακελλαροπούλου «Η βέλτιστη επιλογή για την Προεδρία της Δημοκρατίας, όπως έχει δείξει η συνταγματική πρακτική, είναι πολιτικό πρόσωπο που δεν ανήκει στην κυβερνητική παράταξη», σημείωσε ο Παναγιώτης Δουδωνής για να συνεχίσει την κριτικη του “Το πολιτικό πρόσωπο πρέπει να διαθέτει πολιτική πείρα και όταν δεν διαθέτεις πολιτική πείρα πέφτεις σε λάθη όπως για παράδειγμα το να ψηφίζουν τρία κόμματα με απώλειες ένα εμβληματικό νομοθέτημα και εσύ να πηγαίνεις με μερίδα του Μαξίμου για φαγητό και να το δημοσιοποιείς κιόλας, αυτό είναι ένα πολιτικό ατοπημα το οποίο οφείλεται σε έλλειψη πολιτικής πείρας δεν είναι κατι το οποίο συμβολίζει τον ρυθμιστή του πολιτευματος και τον αρχηγό του κράτους”.

Λίγες μέρες πριν η γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου, σε συνέντευξή της έχει δηλώσει πως το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας πρέπει να συμβολίζει την εθνική ενότητα και πως κατά την γνώμη της ο ΠτΔ πρέπει να είναι πολιτικό πρόσωπο, με πολλούς να εκτιμούν οτι με αυτή την φράση βγάζει εκτος κάδρου την νυν πρόεδρο.

Σε κάθε περίπτωση αυτό που ξεκαθαρίζουν από την Χαριλάου Τρικούπη είναι οτι η στόχευση του ΠΑΣΟΚ είναι να εκλεγεί Κεντροαριστερός υποψήφιος και όχι απλώς να καταγραφεί απαντώντας εμμέσως στη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ για το ζήτημα.

Πάντως, το πρώτο και τελευταίο λόγο για το τι θα πράξει το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση πρότασης από τον Πρωθυπουργό για ανανέωση της θητείας Σακελλαροπούλου τον έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης που έχει κλειστά τα χαρτιά του. Φαίνεται ότι ζυγίζει την στάση που θα τηρήσει και μετρά τα πλην και τα κατά της όποιας απόφασης. Το αν στο ζυγι θα κερδίσουν οι εισηγήσεις για συναίνεση στην πρόταση Σακελλαροπούλου σε περίπτωση που τεθεί το θέμα ή αν θα κερδίσει έδαφος η άποψη το ΠΑΣΟΚ να καταψηφίσει ώστε να μη φαίνεται ότι συμπλέει με την Κυβέρνηση θα το δείξει η ιστορία σε περίπτωση που η πραγματικότητα φέρει το ΠΑΣΟΚ στο δίλημμα μετα απο τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Πάντως, δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι το δεύτερο σενάριο είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Παρά το γεγονός πως ο Πρόεδρος είναι φειδωλός για το ζήτημα ακόμα και εντός των τειχών, πληροφορίες αναφέρουν ότι σε περίπτωση που η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είναι πρόσωπο από την Κεντροαριστερά, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κατα νου πρόσωπα που θεωρεί ότι θα μπορούσαν με επάρκεια και θεσμικότητα να ασκήσουν τον ρόλο και είναι πιθανό το ΠΑΣΟΚ να τα προτείνει. Μάλιστα πηγές ανέφεραν στο skai.gr ότι μια από τις επιλογές αποτελεί ... “προφανή έκπληξη”.

O Χάρης Δούκας αναμένεται να ενημερώσει το Πολιτικό Κέντρο για το τέλος ταφής απορριμμάτων

O Χάρης Δούκας που ζητά άμεση νομοθετική παρέμβαση για την κατάργηση του τέλους ταφής απορριμμάτων, γνωστοποίησε το θέμα και έχει ενημερώσει ήδη τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη αλλά και τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο στις κατ ιδίαν συναντήσεις που είχε μαζί τους. Αναμένεται να αναλύσει το ζήτημα και στη συνάντηση του Πολιτικού Κέντρου της Δευτέρας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων θα αναπτύξει το σχέδιο του για την εξυγίανση όλων των αρμόδιων για την ανακύκλωση φορέων, για να μπορούν να υποστηρίξουν τις προσπάθειες των Δήμων για ανακύκλωση αλλά και την εκπόνηση σε συνεργασία με τους Δήμους και τους φορείς της Αυτοδιοίκησης, γενναίων προγραμμάτων προώθησης της ανακύκλωσης.

Επίκαιρη ερώτηση Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό

Τη Δευτέρα εκτός απροόπτου, πάντως σε κάθε περίπτωση αυτή την εβδομάδα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα καταθέσει την πρώτη του επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για το αγροτικό ζήτημα, όπως έχει προαναγγείλει. Η ερώτηση θα είχε ήδη κατατεθεί ωστόσο λόγω του πένθους για τον Κώστα Σημίτη καθυστέρησε λίγες μέρες. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έριξε πυρά στη ΝΔ για τη διαχείριση των ζητημάτων των αγροτών που εξάλλου είναι ένα ακροατήριο στο οποίο η Χαριλάου Τρικούπη επιθυμεί την αύξηση της επιρροής της.

"Απ’ άκρη σε άκρη στη χώρα, χωριά ερημώνουν και οι κάτοικοί τους οδηγούνται σε εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση. Οι περιφερειακές ανισότητες διευρύνονται ραγδαία με σοβαρές επιπτώσεις στο μείζον εθνικό ζήτημα του Δημογραφικού. Και όλα αυτά σε μια εποχή κατά την οποία ο πρωτογενής τομέας αποκτά ξανά στρατηγική σημασία, καθώς η ζήτηση τροφίμων αυξάνεται παγκοσμίως ενώ η αγροτική προσφορά υπόκειται όχι μόνο σε γεωπολιτικές συγκρούσεις αλλά και στην ολοένα και κλιμακούμενη κλιματική κρίση.Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει να ενισχύσει τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την αναπτυξιακή και δημογραφική αναγέννηση της Ελλάδας.” δήλωσε πρόσφατα ο Νίκος Ανδρουλάκης, που ενημερώνεται συνεχώς για τα προβλήματα του αγροτικού τομέα και την Παρασκευή συναντήθηκε στο γραφείο του στην Βουλή με την Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών Βοιωτίας.

Τροπολογία για αύξηση των ιδιωτικών ασφαλίστρων υγείας

Για την Τρίτη έχει προγραμματιστεί η κατάθεση της τροπολογίας που θα φέρει το ΠΑΣΟΚ για τις υπέρογκες αυξήσεις στα ιδιωτικά ασφάλιστρα υγείας.Η απάντηση του υπουργού ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου στη Βουλή στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για το θέμα καταγράφεται στο πράσινο στρατόπεδο ως ακόμα μια νίκη της θεσμικής αντιπολίτευσης που ασκεί το ΠΑΣΟΚ που είναι το κόμμα που θέτει την ατζέντα με την Κυβέρνηση να ακολουθεί όπως πισημαίνουν στελέχη.Συγκεκριμένα ο Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε μέτρο φρένο στις αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας.

"Απόφαση της κυβέρνησης είναι να νομοθετήσει με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού, τη διαφάνεια των τιμολογήσεων και ασφαλώς την προστασία των καταναλωτών και της ασφαλιστικής πίστης” τόνισε, ο υπουργός Ανάπτυξης με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη να παίρνει τον λόγο και να ασκεί δριμεία κριτική στην Κυβέρνηση για το ζήτημα που έχει προκύψει.

"Ανεπαρκείς, καθυστερημένες και όψιμες οι ανακοινώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, με τις οποίες υπόσχεται να καταργήσει το νομοθετικό πλαίσιο που η ίδια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε” τόνισε η τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: skai.gr

