Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Για όλα τα κόμματα η εκλογή του νέου προέδρου της Δημοκρατίας είναι μια πολιτική «δοκιμασία» που καλούνται να ξεπεράσουν τις επόμενες ημέρες. Ορόσημο αποτελεί η ερχόμενη Τετάρτη που ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επισκεφθεί την Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Τα πρόσωπα που θα στηρίξουν ή θα απορρίψουν, οι συμμαχίες που πιθανόν θα σχηματιστούν και το πως θα τοποθετηθούν σε σχέση με την υποψηφιότητα της πλειοψηφίας αναμένεται να έχει αντίστοιχα απήχηση στο εκλογικό κοινό.

Στη διαδικασία που θα ξεκινήσει στη Βουλή πριν τις 13 Φεβρουαρίου εκτός από την κυβέρνηση - που πάντα έχει τον πρώτο λόγο - τα φώτα θα πέσουν κυρίως πάνω στο ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη, από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης πλέον, βρίσκεται σε δημοσκοπική «άνθιση» και έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο σε αυτή την εκλογή. Οι άλλες δυνάμεις, αλλά και η κυβέρνηση το περιμένουν στη «γωνία» αναλόγως τη στάση του. Βασική επιλογή που τήρηθηκε αυστηρά ήταν να μην μπλέξουν στην ονοματολογία δείχνοντας τον απαιτούμενο σεβασμό στον θεσμό.

Με μια πρώτη ανάγνωση τα πράγματα για το «πράσινο στρατόπεδο» θα μπορούσε να είναι απλά αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέξει τελικά να στηρίξει ένα πρόσωπο από τη δεξιά παράταξη, αν και αυτό το σενάριο δεν φαίνεται να κερδίζει πόντους. Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει πως πρέπει να τηρηθεί η παράδοση που ισχύει από το 1995 και εγκαινίασε ο Ανδρέας Παπανδρέου με υποψήφιο που δεν ανήκει στις τάξεις της πλειοψηφίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, όμως θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σχέση με τις άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Οι πληροφορίες θέλουν τον ΣΥΡΙΖΑ να ετοιμάζει μια πρόταση από το χώρο της κεντροαριστεράς στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Από τη Χαριλάου Τρικούπη έχουν πει πως θα περιμένουν πρώτα να ακούσουν την επιλογή του πρωθυπουργού. Αν το ΠΑΣΟΚ συνταχθεί με τα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς δεν θα ανήκει στον Νίκο Ανδρουλάκη η πρωτοβουλία των κινήσεων. Ίσως, όμως αυτή να είναι η μικρότερη ζημιά. Αν αρνηθεί τη συνεννόηση με τον ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει αποδέκτης επιθέσεων πως κάνει το «χατίρι» του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στην περίπτωση που ο πρωθυπουργός επιλέξει πρόσωπο από την κεντροαριστερά η διαχείριση από τη Χαριλάου Τρικούπη αποτελεί εξίσου μια όχι εύκολη «εξίσωση». Αναλόγως το πρόσωπο θα είναι δύσκολο για τον Νίκο Ανδρουλάκη να μην συνταχθεί. Γνωρίζουν καλά πως αυτό που θα θέλει να πετύχει η Νέα Δημοκρατία είναι να αυξήσει την επιρροή της στον κεντρώο χώρο. Τον Ευάγγελο Βενιζέλο τον θέλουν χωρίς δεύτερη συζήτηση και σκέψη για πρόεδρο της Δημοκρατίας στο ΠΑΣΟΚ, ωστόσο γνωρίζουν από τώρα τις σφοδρές επιθέσεις που θα δεχθούν ειδικά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα κατηγορηθούν πως η εκλογή του προέδρου της Δημοκρατίας αποτελεί μια «πρόβα» συγκυβέρνησης. Και αν για τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ άπαντες στη Χαριλάου Τρικούπη θα συμφωνήσουν να «μετακομίσει» στην Ηρώδου Αττικού ενδεχομένως να μη συμβεί το ίδιο για υποψηφιότητες όπως του Λουκά Παπαδήμου ή του Γιάννη Στουρνάρα επαναφέροντας στο κίνημα μνημονιακές μνήμες και σύμπραξης με τη Νέα Δημοκρατία που πολλοί επιθυμούν να αφήσουν πίσω τους. Αποτελούν, ωστόσο προσωπικότητες στις οποίες πολύ δύσκολα θα μπορούσε να τους γυρίσει τον πλάτη το ΠΑΣΟΚ. Από τη Χαριλάου Τρικούπη εξακολουθούν να ξεκαθαρίζουν σε όλους τους τόνους πως η εκλογή του πρόεδρου της Δημοκρατίας δεν αφορά τις ακολουθούμενες πολιτικές επιχειρώντας να αποδραματοποιήσουν τη συζήτηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.