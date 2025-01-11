Ο Γερμανοελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος (DHW) χαιρετίζει την απόφαση του EUIPO για ακύρωση του "TurkAegean"

Ο Γερμανοελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος (DHW) χαιρέτισε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας (EUIPO) να απαγορεύσει την χρήση του εμπορικού σήματος "TurkAegean" στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόφαση «υπογραμμίζει την σημασία της ευαισθησίας στην χρήση πολιτισμικών, ιστορικών και γεωγραφικών όρων, ιδιαίτερα όταν αυτοί οι όροι μπορούν να προκαλέσουν διασυνοριακές εντάσεις και παρανοήσεις», δήλωσε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαίδων Κοτσαμπόπουλος.

Ο DHW τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι «οι οικονομικές και τουριστικές στρατηγικές στο διεθνές πλαίσιο θα πρέπει να βασίζονται στον σεβασμό προς τις περιφερειακές ταυτότητες», καθώς, «σε μια κοινή ευρωπαϊκή αγορά, είναι ουσιώδες τα εμπορικά σήματα να μην εντείνουν πολιτικές ή πολιτισμικές εντάσεις». Η απόφαση του EUIPO αποτελεί «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την προστασία της πολιτισμικής και ιστορικής ποικιλομορφίας της Ευρώπης», τόνισε ο κ. Κοτσαμπόπουλος.

Ο Σύνδεσμος, «ως εκπρόσωπος των γερμανο-ελληνικών εμποροοικονομικών συμφερόντων», απευθύνει, επίσης, έκκληση προς όλους τους παράγοντες, τόσο στον επιχειρηματικό όσο και στον πολιτικό τομέα, «να αναπτύξουν μεγαλύτερη συνείδηση σχετικά με τις συνέπειες τέτοιων αποφάσεων στις στρατηγικές branding και διαφήμισης», διότι «μόνο έτσι μπορούμε να προωθήσουμε μια βιώσιμη συνεργασία, η οποία θα βασίζεται στον σεβασμό, την συνεργασία και τις κοινές αξίες». Ο DHW «θα παρακολουθεί στενά την περαιτέρω εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και θα συνεχίσει να εργάζεται για ένα περιβάλλον σεβασμού και συνεργασίας στον τομέα της επιχειρηματικότητας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

