Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους εκπροσώπους της για την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ κυβέρνησης, περιφέρειας και δήμων. Την εβδομάδα που πέρασε, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, πραγματοποίησε σειρά συσκέψεων για την προετοιμασία των Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης των Π.Ε. Καβάλας, 'Αρτας, και Ξάνθης. Προσδιορίστηκαν οι προτεραιότητες κάθε περιοχής, τα έργα υποδομών, αλλά και ειδικότερες πολιτικές που συνεισφέρουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη κάθε τόπου.

Ειδικότερα, στις 8 Ιανουαρίου 2025 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Καβάλας, με τη συμμετοχή του περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, Χ. Τοψίδη, του αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θ. Μαρκόπουλου, του Δημάρχου Καβάλας Θ. Μουριάδη, του δημάρχου Νέστου Σ. Μιχαηλίδη, του δημάρχου Παγγαίου Φ. Αναστασιάδη, του δημάρχου Θάσου Ε. Κυριακίδη και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Π.Ε. Καβάλας, Ι. Πασχαλίδη, Μ. Λαζαρίδη, Μ Παναγιωτόπουλου και Α.Δεληκάρη.

Στις 10 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης της 'Αρτας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο περιφερειάρχης Ηπείρου Α. Καχριμάνης, ο δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη Π. Μίγδος, ο δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων Χ. Χασιάκος, ο δήμαρχος Νικολάου Σκουφά Κ. Παπασιώζος, καθώς και ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας 'Αρτας Γ. Στύλιος.

Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη και για το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Ξάνθης, με τη συμμετοχή του περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, Χ. Τοψίδη, της αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης Π. Μπρίκα, του Δημάρχου Ξάνθης Ε. Κοντού, του δημάρχου Αβδήρων Γ. Τσιτιρίδη, του δημάρχου Μύκης Α. Κιούρτ, του δημάρχου Τοπείρου Θ. Μιχόγλου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Π.Ε. Ξάνθης, Σ. Τσιλιγγίρη.

Στις συσκέψεις προσδιορίστηκαν οι προτεραιότητες κάθε περιοχής, τα έργα υποδομών, αλλά και ειδικότερες πολιτικές που συνεισφέρουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη κάθε τόπου. Η προετοιμασία κάθε Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης επικεντρώνεται στην χαρτογράφηση των ειδικότερων ζητημάτων για τα οποία απαιτείται εντατικότερος διυπουργικός συντονισμός για τον σχεδιασμό και την επιτάχυνση της υλοποίησης. Με βάση τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία διερευνήθηκαν οι δυνατότητες για την μέγιστη αξιοποίησή τους με τον καλύτερο συντονισμό κυβέρνησης, περιφέρειας και δήμων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της επόμενης εβδομάδας ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θ. Κοντογεώργης θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με τους τοπικούς φορείς για την προετοιμασία των τοπικών σχεδίων ανάπτυξης Σάμου, Κιλκίς, Μεσσηνίας, Δράμας, Κοζάνης, Λακωνίας, Πρέβεζας και Καρδίτσας.

Πηγή: skai.gr

