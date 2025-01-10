Απάντηση ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας

Απάντηση στο ΠΑΣΟΚ για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του κόμματος, Γιώργος Καραμέρος αναφέρει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ διά του προέδρου του Σωκράτη Φάμελλου έχει καταθέσει δημόσια εδώ και μέρες την πρόταση για κοινή υποψηφιότητα των προοδευτικών δυνάμεων για την προεδρία της Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ διά του εκπροσώπου του δηλώνει ότι δεν την υιοθετεί. Εμείς επιμένουμε. Δεν μπορεί ο προοδευτικός χώρος να ετεροπροσδιορίζεται από τη Νέα Δημοκρατία και τον κ. Μητσοτάκη. Οφείλει να έχει πρόταση».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.