Απάντηση ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας

«Δεν μπορεί ο προοδευτικός χώρος να ετεροπροσδιορίζεται από τη Νέα Δημοκρατία και τον κ. Μητσοτάκη. Οφείλει να έχει πρόταση», αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ

Γιώργος Καραμέρος

Απάντηση στο ΠΑΣΟΚ για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του κόμματος, Γιώργος Καραμέρος αναφέρει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ διά του προέδρου του Σωκράτη Φάμελλου έχει καταθέσει δημόσια εδώ και μέρες την πρόταση για κοινή υποψηφιότητα των προοδευτικών δυνάμεων για την προεδρία της Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ διά του εκπροσώπου του δηλώνει ότι δεν την υιοθετεί. Εμείς επιμένουμε. Δεν μπορεί ο προοδευτικός χώρος να ετεροπροσδιορίζεται από τη Νέα Δημοκρατία και τον κ. Μητσοτάκη. Οφείλει να έχει πρόταση».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Πρόεδρος της Δημοκρατίας
