Σκέρτσος: Στόχος της κυβέρνησης είναι τα πειθαρχικά του δημοσίου να ολοκληρώνονται σε 3 μήνες

"Κάνει μεταρρυθμίσεις η κυβέρνηση; Η απάντηση είναι προφανώς ναι, αλλά αυτές δεν απασχολούν όσο πρέπει το δημόσιο διάλογο, παρότι είναι εξαιρετικά σημαντικές" τονίζει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτυωσης ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για την παρακολούθηση των κυβερνητικών πολιτικών, Άκης Σκέρτσος.

Όπως επισημαίνει ο υπουργός:

"Μια από αυτές παρουσιάστηκε χθες από τον Θοδωρή Λιβάνιο και την Βιβή Χαραλαμογιαννη και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αφορά στη ριζική αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας των πειθαρχικών συμβουλίων του δημοσίου και απαντά σε μια διαχρονική κακοδαιμονία του ελληνικού κράτους, αυτήν της ατιμωρησίας των επίορκων δημοσίων υπαλλήλων".

Στη συνέχεια ο κ. Σκέρτσος θέτει το ερώτημα "Πόσοι άραγε δεν εξοργιζόμαστε όταν μαθαίνουμε για κραυγαλέες υποθέσεις παραβίασης του κώδικα δημοσίων υπαλλήλων που εισάγονται σε πειθαρχικά συμβούλια και λιμνάζουν εκεί για χρόνια απονέμοντας τελικά ποινές «χάδια»; ". Για να συμπληρώσει:

" Η καταγραφή του Υπ. Εσωτερικών δείχνει μέσο χρόνο ολοκλήρωσης των πειθαρχικών συμβουλίων από 3 έως 7 χρόνια!!! Και ο βασικός λόγος είναι ότι έως σήμερα τα συμβούλια αυτά αντιμετωπίζονται ως «πάρεργο» από τα μέλη που τα στελεχώνουν διότι διενεργούνται παράλληλα με τα κανονικά τους καθήκοντα στη δημόσια διοίκηση, εξ ου και οι καθυστερήσεις".

Όπως επισημαίνει ο υπουργός «Η βασική αλλαγή που εισηγείται το νομοσχέδιο είναι η δημιουργία ολιγομελών πειθαρχικών συμβουλίων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που θα στελεχώνονται αποκλειστικά και μόνο από στελέχη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αντί για τις μεγαλύτερες συνθέσεις που έχουμε σήμερα όπου υπάρχουν ακόμη και εκπρόσωποι συνδικαλιστών».

Ταυτόχρονα, λέει, δημιουργείται κεντρικό ψηφιακό μητρώο ιχνηλάτησης της έναρξης και της λήξης κάθε υπόθεσης, ώστε να παρακολουθείται η διάρκεια της εξέλιξης και κατάληξής της, αφαιρούνται περιττά στάδια στη διαδικασία και αυστηροποιούνται οι κυρώσεις.

"Στόχος της κυβέρνησης είναι τα πειθαρχικά να ολοκληρώνονται σε 3 μήνες, ώστε το ελληνικό δημόσιο να λειτουργεί με διαφάνεια, λογοδοσία, κίνητρα και επιβράβευση για τους πολλούς καλούς δημόσιους υπαλλήλους, αλλά και πραγματικές κυρώσεις για τους λίγους που καταπατούν τον όρκο τους. Έως το τέλος της τρέχουσας θητείας θα έχουμε φτάσει σε αυτό το στόχο χάρη στο σύνολο των πολιτικών που εφαρμόζονται για την αποδοτικότερη λειτουργία του δημοσίου με επίκεντρο τις ανάγκες των πολιτών, αλλά και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων" καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Σκέρτσος.

Πηγή: skai.gr

