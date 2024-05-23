Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Ζελένσκι: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία.

Σε συνέχεια των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του περασμένου Δεκεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναβεβαίωσε τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας και στη σύγκληση Διακυβερνητικής Διάσκεψης ΕΕ - Ουκρανίας τον ερχόμενο Ιούνιο, η οποία και θα σηματοδοτήσει την επίσημη έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας με την ΕΕ.

O πρωθυπουργός αποδέχθηκε την επίσημη πρόσκληση που του απηύθυνε ο κ. Ζελένσκι να συμμετάσχει στη Διάσκεψη για την Ειρήνη στην Ουκρανία που θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Ιουνίου στην Ελβετία.

