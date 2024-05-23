Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Ζελένσκι: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία.
Σε συνέχεια των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του περασμένου Δεκεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναβεβαίωσε τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας και στη σύγκληση Διακυβερνητικής Διάσκεψης ΕΕ - Ουκρανίας τον ερχόμενο Ιούνιο, η οποία και θα σηματοδοτήσει την επίσημη έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας με την ΕΕ.
O πρωθυπουργός αποδέχθηκε την επίσημη πρόσκληση που του απηύθυνε ο κ. Ζελένσκι να συμμετάσχει στη Διάσκεψη για την Ειρήνη στην Ουκρανία που θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Ιουνίου στην Ελβετία.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.