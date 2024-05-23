Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε σήμερα τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη πως αυξήθηκε η ακρίβεια επί διακυβέρνησής του και επιτάθηκε η απόκλιση και όχι η σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ραντάρ» με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη στον δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 98,4», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλητής της ακρίβειας στα τρόφιμα καθώς καταγράφηκε υπερτετραπλάσιος ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού στα τρόφιμα τον Μάρτιο και υπερτριπλάσιος τον Απρίλιο.

«Στον πάτο της Ευρωζώνης σε αγοραστική δύναμη ο ελληνικός λαός, προτελευταίος στην Ευρώπη των 27. Πληρώνουμε τις δεύτερες υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας, πίσω από τη Βουλγαρία στην Ευρώπη των 27. Και έχει το θράσος ο κ. Μητσοτάκης να έχει σύνθημα "ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία για να είμαστε κοντά στην Ευρώπη".

Μα κατάφερε να μας πάει σε περαιτέρω απόκλιση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην αγοραστική δύναμη, στην ακρίβεια, στην υγεία. Τι τον κρατάει όρθιο; Ότι είχε μία πολύ κακή αξιωματική αντιπολίτευση που κατέρρευσε, συνεχίζει να έχει μια χαμηλής ποιότητας αξιωματική αντιπολίτευση που, αντί να κάνει πολιτική, κάνει lifestyle» επισήμανε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Αναφερόμενος στο δημογραφικό, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι είναι στις προτεραιότητες του κόμματός του και σημείωσε ότι «τρεις φορές η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για το επίδομα μητρότητας σε γυναίκες ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες και τελικά το υλοποίησε μετά από 1,5 χρόνο. Για ποιο λόγο έπρεπε να περιμένουν ενάμιση χρόνο;».

Σχετικά με τη πρότασή του να γίνει τηλεμαχία των πολιτικών η οποία δεν βρήκε ανταπόκριση, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι δεν το πρότεινε για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά για να γίνει συζήτηση για την Ευρώπη.

«Όσο δεν κουβεντιάζουμε για την Ευρώπη, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε σωστές επιλογές γιατί δεν διαπαιδαγωγούμε την κοινωνία στις πραγματικά μεγάλες προκλήσεις που υπάρχουν και για την πατρίδα μας και για την Ένωση. Γενικά ο κόσμος θεωρεί ότι δεν παρεμβαίνει μέσω των ευρωπαϊκών εκλογών. Όμως δεν είναι έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πια, δεν είναι ένα διακοσμητικό όργανο, οπότε με την ψήφο του, καθορίζει συσχετισμούς πολύ κρίσιμους για το μέλλον και της πατρίδας μας αλλά και του συνόλου της Ευρώπης» πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ερωτηθείς για τη δήλωση του Στέφανου Κασσελάκη ότι δεν συμπεριλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ στις συζητήσεις για την ανασύνθεση της Κεντροαριστεράς, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε:

«Εάν είχα γράψει άρθρα υπέρ του κ. Μητσοτάκη, ήμουν έτοιμος να γίνω υπουργός του και χθες το βράδυ έλεγα ότι είμαι οπαδός του Ανδρέα Παπανδρέου, σήμερα θα με είχατε ξεσκίσει οι δημοσιογράφοι. Δεν θέλω σε αυτή τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία να βρίσκομαι συνεχώς στη θέση να αντιπαρατίθεμαι με τον κ. Κασσελάκη, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος αντιπαράθεσης. Και τι θέλω να πω; Είμαστε διαφορετικά πράγματα. Εγώ παίζω μπάσκετ, εκείνος παίζει γκολφ. Είναι άλλη η προσπάθεια που γίνεται».

Για τη γενικότερη συζήτηση σχετικά με την ανασυγκρότηση της Κεντροαριστεράς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε πως απέδειξε και στην πρόταση δυσπιστίας και στις αυτοδιοικητικές εκλογές ότι είναι έτοιμος να πάρει μεγάλες πρωτοβουλίες, γιατί η πατρίδα είναι πάνω απ' όλα.

«Η πατρίδα, όσο υπάρχει ένας κυρίαρχος πόλος που δεν δείχνει σεβασμό σε κανέναν, δεν σέβεται την ελληνική δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους φόρους των Ελλήνων πολιτών, τόσο ο λαός μας θα είναι κοντά σε νέες περιπέτειες.

Αν αυτή η εξουσία νιώσει απειλή, θα αναγκαστεί να αλλάξει τροπάριο και αν δεν αλλάξει, θα ηττηθεί. Έτσι είναι η υγεία της δημοκρατίας. Και πρέπει - για εμένα - να υπάρξει ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα από το ΠΑΣΟΚ και την δημοκρατική παράταξη στις ευρωπαϊκές εκλογές και πιστεύω ότι θα γίνει αυτό το βήμα», υπογράμμισε.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά του Πάνου Καμμένου για τις αθλιότητες, τις οποίες όπως είπε, διαδίδει στο διαδίκτυο, διερωτώμενος «τι ενώνει την υπόγα του Μαξίμου με την υπόγα της Κουμουνδούρου».

Ως προς τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε:

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι υπεύθυνος της ΕΥΠ. Δεν συζητά για αυτό για το οποίο είναι ο ίδιος υπεύθυνος. Όποιος δεν σεβαστεί και δεν υλοποιήσει την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας που με δικαίωσε, θα με βρει νομικά απέναντί του. Όποιος - το ξαναλέω - είτε στην ΑΔΑΕ είτε στην ΕΥΠ ή στο Μαξίμου δεν σεβαστεί την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας, τότε θα κινηθώ νομικά εναντίον του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

