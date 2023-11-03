TikTok Μητσοτάκη: Υπουργικό χωρίς κινητά και Peanut - Το τρολάρισμα στον Άδωνι Γεωργιάδη

Λεπτομέρειες για το πώς λειτουργεί το υπουργικό συμβούλιο περιγράφει ο πρωθυπουργός σε νέο βίντεο στο Tik Tok.

Το βίντεο ξεκινά από το γραφείο του πρωθυπουργού λίγο πριν από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο κ. Μητσοτάκης είναι μαζί με τον «κύριο Άδωνι», όπως λέει, δηλαδή τον υπουργό Εργασίας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός αφιερώνει το βίντεο σε «πράγματα που ίσως να μην γνωρίζετε» για τις συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου.

Καταρχάς ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί αφήνουν έξω από την αίθουσα τα κινητά τους.

Στην αρχή της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου οι κάμερες μένουν για λίγο για την εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού και στη συνέχεια φεύγουν όλοι οι παριστάμενοι, ακόμη και ο Peanut.

Από το 2019, συνεχίζει ο κ. Μητσοτάκης, τα υπουργικά κρατούν το λιγότερο 3 ώρες και γίνονται μία με δύο φορές τον μήνα. Παρουσιάζονται εκεί όλα τα νομοσχέδια πριν ανέβουν στο OpenGov για τη δημόσια διαβούλευση, όπου μπορεί κάθε πολίτης να τα σχολιάσει.

Το τρολάρισμα στον Άδωνι Γεωργιάδη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αρχή του βίντεο του πρωθυπουργού, αφού μόνο τυχαίος δεν είναι, μιας και είναι ένας τρόπος για να «τρολάρει» τον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος είχε δει ένα βίντεο στο οποίο συμμετείχε προ ημερών να γίνεται viral.

Συγκεκριμένα επρόκειτο για βίντεο του χρήστη Δημήτρη Μπίτζιου ο οποίος είχε συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας και δημοσίευσε σχετικό βίντεο στο TikTok.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.