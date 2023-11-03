Μηδενική ανοχή στην αισχροκέρδεια το μήνυμα της κυβέρνησης

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Μήνυμα μηδενικής ανοχής στην αισχροκέρδεια και όσους εκμεταλλεύονται τις τρέχουσες διεθνείς συνθήκες για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους έναντι των καταναλωτών, εκπέμπει η κυβέρνηση και εμπράκτως πλέον, ξεκαθαρίζοντας ότι τέτοιου είδους πρακτικές θα δημοσιοποιούνται και θα τιμωρούνται.

Στην τακτική αυτή της κυβέρνησης εντάσσεται και η επιβολή του "τσουχτερού" προστίμου συνολικού ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ σε δύο γνωστές πολυεθνικές με μεγάλο εμπορικό μερίδιο στην ελληνική αγορά, οι οποίες διαπιστώθηκε ότι παραβίασαν το νόμο για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε απορρυπαντικά και είδη υγιεινής.

Το μήνυμα για πάταξη της αισχροκέρδειας διατυπώθηκε ξεκάθαρα και αυστηρά και από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, όπου προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχτεί φαινόμενα αισχροκέρδειας "Θα περιμένετε να δείτε λίγο, και θέλω να στείλω ένα μήνυμα και από τη συχνότητά σας και στις πολυεθνικές, στις μεγάλες πολυεθνικές, ότι αν νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι καμία μπανανία στην οποία μπορούν να πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε πολύ ακριβότερες τιμές, χωρίς να μας δικαιολογούν την αύξηση του κόστους, είναι βαθιά νυχτωμένοι" είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε με νόημα "Aν χρειαστεί να τα βάλουμε και με πολυεθνικούς κολοσσούς θα το κάνουμε, γιατί αυτοί ουσιαστικά πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε άλλες αγορές. Κάντε λίγο υπομονή και θα δείτε τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο εννοώ" είχε δηλώσει ο κ. Μητσοτάκης.

Για την κυβέρνηση, όπως επανηλλειμένα έχει διατυπωθεί, η καθημερινότητα των πολιτών είναι στις βασικές της προτεραιότητες και η ακρίβεια είναι ο νούμερο ένα αντίπαλός της αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι πιέζει κάθε νοικοκυριό και κάθε κάθε καταναλωτή που βλέπει το εισόδημά του να εξανεμίζετια από τις αυξημένες τιμές που αντιμετωπίζει στην αγορά. Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν πως δεν είναι είναι δυνατόν να γίνουν ανεκτές τακτικές και πολιτικές στην αγορά που τείνουν να ακυρώσουν όλες τις προσπάθειες που καταβάλει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, με τα μέτρα που επανειλημμένως λαμβάνει και ενισχύει, για την ανακούφιση των πολιτών. Υπό αυτό το πρίσμα διαμηνύουν ότι η κυβέρνηση δεν θα δείξει την παραμικρή επιείκεια σε φαινόμενα κερδοσκοπίας αλλά θα ρίξει όλες της τις δυνάμεις ακόμη πιο εντατικά για την πάταξη αυτών των φαινομένων. "Δεν θα επιτρέψουμε τον πληθωρισμό της απληστίας" δήλωσε εμφατικά ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, ενώ η κυβερνητική αποφασιστικότητα αποτυπώνεται και στη βαρύτητα που δίνεται στους εντατικούς ελέγχους, οι οποίοι αποτελούν έναν από τους άξονες του τρίπτυχου της κυβέρνησης μαζί με την αύξηση των εισοδημάτων και τις στοχευμένες παρεμβάσεις.

Το ελεγκτικό "στόχαστρο" της ΔΙΜΕΑ στρέφεται προς πάσα κατεύθυνση, όπως διαμηνύεται και είναι αποφασισμένη να τεθεί στο μικροσκόπιο κάθε πρακτική που δημιουργεί στρεβλές συνθήκες στην αγορά και ευνοούν την αισχροκέρδεια σε βάρος των Ελλήνων καταναλωτών. Με βάση πάντως τα σχετικά στοιχεία που επικαλούνται κυβερνητικές πηγές, η τακτική των προστίμων αποδίδει όχι μόνο έσοδα στο δημόσιο ταμείο, που έφτασαν τα 8 εκατομμύρια ευρώ από την αρχή του 2023, αλλά παράλληλα παρατηρήθηκε στη συνέχεια μείωση έως και 25% στους αντίστοιχους κωδικούς, μέσω των οποίων οι επίμαχες εταιρίες αισχροκερδούσαν. "Φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας δεν θα γίνουν ανεκτά... Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Κανείς δεν μπορεί και δεν πρόκειται να κερδοσκοπεί σε βάρος των πολιτών και της ελληνικής οικονομίας" διεμήνυσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προς πάσα κατεύθυνση αναφερόμενος στους ελέγχους για την ακρίβεια και στα πρόστιμα που μέχρι στιγμής υποβλήθηκαν, δείχνοντας τις ξεκάθαρες προθέσεις του Μεγάρου Μαξίμου.

Παράλληλη μάχη με την ακρίβεια δίνεταιια και στο μέτωπο της ενέργειας, με την κυβέρνηση να προσθέτει στη φαρέτρα της τα νέα μέτρα από 1/1/2024 για το επίδομα θέρμανσης και αφορούν 1,2 εκατομμύρια ευάλωτα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν ως πηγή θέρμανσης το ηλεκτρικό ρεύμα και θα δουν έκπτωση από 45 έως και 480 ευρώ στους λογαριασμούς τους το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου.

