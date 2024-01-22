Ο πρωθυπουργός επέστρεψε από το Νταβός με υψηλό πυρετό λόγω γρίπης Η1Ν1, δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας.

Ο κ. Τσιόδρας συμπλήρωσε ότι λόγω της κατάστασης της υγείας του πρωθυπουργού ενδέχεται το υπουργικό που ήταν προγραμματισμένο για αύριο να αναβληθεί για μια από τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι στο υπουργικό συμβούλιο της Τρίτης θα συζητούνταν το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

«Αν δεν γίνει αύριο, θα γίνει μεθαύριο ή παραμεθαύριο. Όλα θα τα δουμε, με βαση την πορεία της κατάστασης της υγείας του» είπε ο κ. Τσιόδρας.

Τροποποίηση πιθανόν να υπάρξει και στο προγραμματισμένο ταξίδι του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στα τέλη της εβδομάδας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προγραμματίσει επίσκεψη στη Νέα Υόρκη και το Σικάγο από την Τετάρτη ως την Παρασκευή, όπου θα είχε επαφές με επενδυτές.

Απαντώντας στα περί επίσπευσης των διαδικασιών για να έρθει νωρίτερα το νομοσχέδιο στη Βουλή, ο κ. Τσιόδρας σημείωσε πως όταν ο πρωθυπουργός άνοιγε το θέμα, δεν το άνοιγε για να πάει στις καλένδες, αλλά για να γίνει οργανωμένα η συζήτηση, να έρθει στο υπουργικό και να πάρει το δρόμο για τη Βουλή.

«Ο πρωθυπουργός το πιστεύει και ζητάει να το στηρίξουν οι βουλευτές, δεν τον υποχρέωσε κανείς να το φέρει» σημείωσε και πρόσθεσε πως «ξέρουμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις».

Πιστεύουμε ότι θα έχει την απαραίτητη πλειοψηφία, σημείωσε και πρόσθεσε πως για το θέμα έγινε εποικοδομητική η συζήτηση στο εσωτερικό της ΝΔ.

Γρίφος η «γαλάζια» ΚΟ

Σε γρίφο για δυνατούς λύτες εξελίσσεται η τελική εικόνα που θα παρουσιάσει η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου, δεδομένου ότι το κόμμα έχει χωριστεί σε τρεις κύριες κατηγορίες και μία υποκατηγορία.

Ειδικότερα, υπάρχουν οι βουλευτές που θα υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο και αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία, που μπορεί να φτάνει κοντά στους 100 βουλευτές.

Η δεύτερη κατηγορία είναι οι «καθαροί» διαφωνούντες, εκείνοι δηλαδή που παρά την ενημέρωση και τις επεξηγήσεις, είναι κάθετα αντίθετοι με το νομοσχέδιο και αποφασισμένοι να το καταψηφίσουν. Ένας αριθμός που μπορεί να αγγίξει ή να ξεπεράσει κατά τι τους 20.

Μεταξύ αυτών καταγράφονται ο Αντώνης Σαμαράς, ο Θάνος Πλεύρης, ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο Κώστας Καραγκούνης, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο Κώστας Γκιουλέκας, ο Ανδρέας Κατσανιώτης, η Άννα Καραμανλή, ο Θανάσης Δαβάκης, ο Χαράλαμπος Αθανασίου, ο Μίλτος Χρυσομάλλης, ο Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο Περικλής Μαντάς, ο Θεόφιλος Λεονταρίδης, ο Μάριος Σαλμάς, ο Γιώργος Καρασμάνης, ο Ξενοφών Μπαραλιάκος, ο Στέφανος Γκίκας, ο Βασίλης Γιόγιακας, ο Θεόδωρος Καράογλου.

Η τρίτη κατηγορία αφορά τους αναποφάσιστους και διασπάται στα δύο, καθώς περιλαμβάνει τους βουλευτές που έχουν επιφυλάξεις και είναι μεταξύ καταψήφισης και αποχής και εκείνους που είναι μεταξύ υπερψήφισης και αποχής.

Η εν λόγω κατηγορία μάλιστα εκτιμάται από κυβερνητικές πηγές ότι θα είναι και η δεξαμενή που θα «τροφοδοτήσει» περαιτέρω τις θετικές ψήφους, ανεβάζοντάς τες ακόμη και πάνω από τις 110. «Πιστεύω ότι αυτοί που θα υπερψηφίσουν θα είναι περισσότεροι από αυτούς που ξεκινήσαμε από την αρχή» δήλωνε κυβερνητικό στέλεχος.

Σε κάθε περίπτωση, «ειδικού χειρισμού» κρίνονται οι περιπτώσεις κυβερνητικών στελεχών, τα οποία είτε δια της αποχής τους, είτε δια της καταψήφισης, αποφασίσουν να εκφράσουν τη διαφωνία τους με το νομοσχέδιο. Η πιο «τρανταχτή» περίπτωση παραμένει η στάση του Υπουργού Επικρατείας, Μάκη Βορίδη, ο οποίος έχει αμετακίνητη στάση, ενώ ερώτημα παραμένει τι θα κάνουν και οι υφυπουργοί Γιάννης Κεφαλογιάνης, Σταύρος Κελέτσης και Μαρία Κεφάλα που έχουν επιφυλάξεις αλλά δεν έχουν ξεκαθαρίσει τη στάση τους.

Αντίστοιχα, όμως, ούτε το Μέγαρο Μαξίμου έχει ανοίξει τα χαρτιά του, ως προς την αντιμετώπιση των εν λόγων διαφωνούντων, παρότι κυβερνητικός παράγων άφηνε να εννοηθεί ότι η κρίση για τα κυβερνητικά στελέχη θα είναι αποτέλεσμα της συνολικής τους στάσης και όχι μόνο από τη θέση τους επί ενός νομοσχεδίου. «Δεν κρίνεται η στάση απέναντι στην κυβέρνηση από ένα επιμέρους ζήτημα, κρίνεται συνολικά με την κυβερνητική πολιτική» σχολίαζε

