Μητσοτάκης: Βασική προτεραιότητα η στήριξη των οικογενειών με παιδιά

Ανάρτηση του πρωθυπουργού μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων από την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη και τον υπουργό Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη

Μητσοτάκης

«Η στήριξη των οικογενειών με παιδιά αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Γι' αυτό και αυξάνουμε το επίδομα γέννησης μόνιμα και αναδρομικά για τις γεννήσεις που έγιναν από 1/1/2023. Από 2.000 ευρώ για κάθε παιδί, σε 2.400 ευρώ έως 3.500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών» τονίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο X μετά την ανακοίνωση των μέτρων από τη Σοφία Ζαχαράκη και τον Κωστή Χατζηδάκη.


 

