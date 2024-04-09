Προετοιμασίες στην Τουρκία για την επίσκεψη Μητσοτάκη σε Καππαδοκία και Άγκυρα

Έντονη κινητικότητα για την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία.

Ο κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, θα φτάσει στην Τουρκία το βράδυ της 11ης Μαΐου, θα επισκεφθεί την Καππαδοκία στις 12 Μαΐου και στις 13 θα γίνει η επίσημη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν στην Άγκυρα.

Το πρόγραμμα θα «κλειδώσει» σε λίγες μέρες.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα επισκεφθεί τον Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο στις 9 Μαΐου.

Τα ελληνικά νησιά στο επίκεντρο των τουρκικών τηλεοπτικών δικτύων

Η γρήγορη βίζα προκαλεί το ενδιαφέρον των Τούρκων πολιτών. Ξεκίνησε η τουριστική «απόβαση».

Δημοσιογράφος: «Ήρθαμε στη Σάμο με τη 'βίζα στην πύλη'. Όμως για όσους σχεδιάζετε κάτι τέτοιο πρέπει να πούμε πως θα πρέπει να περιμένετε αρκετή ώρα. Διότι πρώτα δέχονται όσους έχουν τα γκρίζα και τα κανονικά διαβατήρια με όσους διαθέτουν την βίζα Σένγκεν. Μετά αρχίζει η υποδοχή για όσους επιθυμούν τη 'βίζα στην πύλη' και οι διαδικασίες διαρκούν αρκετή ώρα. Διότι η διαδικασία για τα δακτυλικά αποτυπώματα έχει αρκετή διάρκεια.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ HABERTURK: «Στη γειτονική χώρα ξεκίνησε η εφαρμογή του συστήματος της 'βίζας στην πύλη'. Η Ελλάδα ξεκίνησε το σύστημα της 'βίζας στην πύλη' για 5 ελληνικά νησιά. Ήδη υπήρχαν πληροφορίες πριν από το μπαϊράμι πως είχαν γίνει 20.000 κρατήσεις για τα νησιά. Όσοι θέλουν τα ταξιδέψουν στα νησιά μπορούν να το κάνουν μέσω της Σμύρνης. Η ανταποκρίτρια μας στη Σμύρνη η οποία ταξίδεψε στη Σάμο θα μας πει για το πως λειτουργεί το σύστημα, πόσο κοστίζει το ταξίδι και τι επικρατεί στα νησιά.

Βρισκόμαστε στην απέναντι ακτή του Αιγαίου στη Σάμο. Και ήδη ξεκίνησε η άφιξη των Τούρκων στη Σάμο που φτάνουν στο νησί με τη βίζα που έχει διάρκεια 7 ημερών».





Ο Ερντογάν μιλά για τη «γεωγραφία της πίστης»

Μιλάει για «αποικιοκράτες που προκαλούν πολέμους και σφαγές στις χώρες του ισλαμικού κόσμου»

ΕΡΝΤΟΓΑΝ: «Οι χώρες με τη μεγαλύτερη ανισότητα εισοδήματος βρίσκονται στη δική μας γεωγραφία της πίστης μας. Oι παγκόσμιες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις παίζουν παιχνίδια πάνω στον μουσουλμανικό κόσμο και αυτοί έχουν σημαντικό μερίδιο στις δυσκολίες τις οποίες ζούμε. Tην αξία του χρυσού, του πετρελαίου, των ορυκτών μετάλλων, του υπόγειου και επίγειου πλούτου, δεν την ωφελούνται οι πραγματικοί κάτοχοι τους, αλλά οι πρώην αποικιοκράτες. Όταν κοιτάξουμε σε πολλές περιοχές, από την Αφρική μέχρι και την Ασία, μπορούμε να δούμε άνετα πως λειτουργεί αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης. Ο πόλεμος και η σύγκρουση είναι μεταξύ των εργαλείων τους. Πίσω από τις συγκρούσεις, τις εντάσεις αλλά και τις σφαγές που αιματοκυλούν τη Συρία, την Υεμένη, τη Λιβύη, το Σουδάν, την Παλαιστίνη και άλλες πολλές περιοχές του ισλαμικού κόσμο, βρίσκονται τα σχέδια της συνέχισης αυτού του αποικιοκρατικού συστήματος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.