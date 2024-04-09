Η «ανατροπή» του Κασσελάκη και ο νέος ΣΥΡΙΖΑ  

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η ανατροπή για τον ΣΥΡΙΖΑ ισοδυναμεί με τη σημαντική μείωση της ψαλίδας που χωρίζει το κόμμα από τη Νέα Δημοκρατία. Τη δεύτερη θέση στην Κουμουνδούρου, πλέον δεν τη διαπραγματεύονται και έχουν στρέψει το βλέμμα τους απολύτως στη μάχη των ευρωεκλογών. Θα είναι το «σκαλοπάτι» ή απλώς η μάχη που θα προετοιμάσει το έδαφος προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να επιστρέψει στο ρόλο που είχε από το 2012 ως ο ισχυρός δεύτερος κυβερνητικός πόλος. Από τη θεωρία μέχρι την πράξη, ωστόσο, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Με τρεις διαδοχικές εκδηλώσεις σήμερα, αύριο και μεθαύριο σε Νέα Ιωνία, Περιστέρι και Νέα Σμύρνη θα ανακοινωθούν οι 203 υποψήφιοι των προκριματικών εκλογών.

Ο Στέφανος Κασσελάκης χθες στο ράδιο Κρήτη δήλωσε: «Στόχος είναι η μεγάλη ανατροπή. Στόχος είναι να καταλάβουν όλοι ότι μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές η Ν.Δ. θα πέσει, θα υπάρχει μια νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από τον ανανεωμένο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς πάμε να κερδίσουμε. Δεν πάμε να παριστάνουμε μια δεύτερη θέση με διαφορά κλπ. Πραγματικά πιστεύω ότι όλα τα σενάρια είναι εφικτά».

Στην Κουμουνδούρου κάνουν συνεχώς «ταμείο» από τα μηνύματα που παίρνουν από τον κόσμο και από το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό τοπίο μετά τις παρεμβάσεις του Στέφανου Κασσελάκη. Στη Κρήτη, σύμφωνα με κομματικές πηγές, αποτυπώθηκε ένα δυναμικό ρεύμα στήριξης από την κοινωνία. Τόσο από τις αυθόρμητες θερμές αντιδράσεις των πολιτών σε κάθε επίσκεψη ή βόλτα του προέδρου όσο και από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των φορέων με τους οποίους έγιναν συναντήσεις. Δεν είναι τυχαίο πως ο Στέφανος Κασσελάκης βρέθηκε από την περασμένη Πέμπτη σε όλα τα νοσοκομεία του νησιού προκειμένου να στείλει το μήνυμα ότι η δημόσια υγεία αποτελεί κομβική προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο ίδιος κατηγορεί ευθέως την κυβέρνηση για ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. Η προεκλογική περιοδεία του κόμματος για τις κάλπες της 9ης Ιουνίου ξεκίνησε από ένα πρώην «κάστρο» με τον Στέφανο Κασσελάκη να δηλώνει ότι «η Κρήτη θα μιλήσει δυνατά και θα πει ΣΥΡΙΖΑ για την προοδευτική δημοκρατική ανατροπή».

Στις κλειστές συσκέψεις που πραγματοποιούνται στην Κουμουνδούρου εκτιμούν πως η Ν.Δ. βρίσκεται σε μια πορεία αποσυσπείρωσης. Αυτός είναι ο λόγος, υποστηρίζουν, που ο Κυριάκος Μητσοτάκη έθεσε στο κλείσιμο του Συνέδριο της γαλάζιας παράταξης διλήμματα εθνικών εκλογών. Τα ζήτημα της ακρίβειας, της ασφάλειας, των υποκλοπών που ξαναήρθε στο προσκήνιο και το δυστύχημα των Τεμπών, θεωρούν πως έχουν στριμώξει την κυβέρνηση.

Είναι σαφές πως ο Στέφανος Κασσελάκης ακολουθεί μια διαφορετική τακτική που κανείς δεν ξέρει που θα καταλήξει. Φέρνει κοντά του κόσμο που δείχνει τιμωρητική διάθεση προς την κυβέρνηση και είτε απείχε τα προηγούμενα χρόνια είτε επέλεγε άλλα αντισυστημικά κόμματα από όλο το πολιτικό φάσμα ακόμα και από την ακροδεξιά. Παράλληλα ευελπιστεί πως έστω και την τελευταία στιγμή θα επιστρέψει στη βάση του και ένα κομμάτι των παλαιών ψηφοφόρων που έχει μείνει «άστεγο». Το «ταβάνι» αυτού του εγχειρήματος είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, ωστόσο το τελευταίο διάστημα δείχνει «να του βγαίνει».

Σε ακόμα μια δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε χθες, της Alco για λογαριασμό του ALPHA, στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων αποτυπώνεται στο 12,3% με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στο 11,4%. Το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας παραμένει ισχυρό (25,6%). Στην εκτίμηση ψήφου η γαλάζια παράταξη αναμένεται να κινηθεί από 29-33%. Ο ΣΥΡΙΖΑ από 14-16%, το ΠΑΣΟΚ από 12%-14%. Το ΚΚΕ από 8-10%, η Ελληνική Λύση από 9-11%, οι Σπαρτιάτες από 2-4% και η Νίκη από 3-5%. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας από 3-5% και η Νέα Αριστερά από 2-3,4%.



