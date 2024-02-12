‘’Αδύναμη να ασκήσει τον οποιοδήποτε εποπτικό ή ελεγκτικό ρόλο στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος αποδεικνύεται η κυβέρνηση, ενώ δεν έχει καμία στρατηγική για την μείωση των τραπεζικών προμηθειών, παρά την πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού’’ δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Μιχάλης Κατρίνης, μετά τη συζήτηση σχετικής επίκαιρης ερώτησής του στη Βουλή.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στα υπερέσοδα των τραπεζών που προέρχονται μόνο από την αύξηση των επιτοκίων και τις προμήθειες, αναδεικνύοντας την άρνηση της κυβέρνησης να συζητήσει το ενδεχόμενο φορολόγησης των υπερκερδών που αντικειμενικά προκύπτουν, αφού τα αυξημένα κατά 60% έσοδα από τόκους δεν προέρχονται από τη χορήγηση περισσότερων δανείων, αλλά από την αύξηση επιτοκίου των υφιστάμενων.

Ο κ. Κατρίνης ανέδειξε τη μεγάλη διαφορά του περιθωρίου μεταξύ επιτοκίου χορηγήσεων και καταθέσεων στην Ελλάδα, που έχουν ως αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να δανείζονται πολύ ακριβότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ τα επιτόκια καταθέσεων παραμένουν πολύ χαμηλά, με τις τράπεζες ουσιαστικά να αισχροκερδούν, τονίζοντας ότι θα πρέπει να ελεγχθεί και πιθανή αντι-ανταγωνιστική πρακτική, αφού οι τράπεζες εφαρμόζουν αυτή την πρακτική ελέγχοντας το 97% της αγοράς.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στηλίτευσε την επιλογή των τραπεζών να διανείμουν μέρισμα το 2024, ενώ το 50% της κεφαλαιακής τους επάρκειας (CET1) βασίζεται στην αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση και τα κέρδη τους προκύπτουν λόγω της στρεβλής - για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας - λειτουργίας τους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μείωση της πιστωτικής επέκτασης το 2023 και τον αποκλεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, επισημαίνοντας ότι σε σύνολο 20.575 επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, το 50% του δανειακού σκέλους έχει ήδη απορροφηθεί από μόλις 248 επενδυτικά σχέδια, με το 53% των πόρων να καταλήγει σε πολύ μεγάλες εταιρείες (με πάνω από 250 εργαζόμενους) και όχι σε πραγματικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

‘’Πάνω από το 90% των επιχειρήσεων της Ελλάδας έχει αποκλειστεί από την τραπεζική χρηματοδότηση κάθε μορφής και η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα ουσιαστικό για να διοχετευτεί η χαμηλότοκη ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις’’ τόνισε ο κ. Κατρίνης.

Σχετικά με τις χρεώσεις και τις τραπεζικές προμήθειες που επιβαρύνουν τους πολίτες, ο Ηλείος βουλευτής αναφέρθηκε στην απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και το πρόστιμο 41,7 εκατ. ευρώ που επέβαλε στις τράπεζες για ένα μόνο είδος προμήθειας, ενώ ζήτησε από την κυβέρνηση να εξετάσει και τις υπόλοιπες προμήθειες που επιβάλλουν οι τράπεζες, στην κατεύθυνση της μείωσης του κόστους προς όφελος των καταναλωτών.

‘’Η κυβέρνηση έχει αφήσει ανεξέλεγκτες τις τράπεζες να δίνουν όπου θέλουν τα δάνεια και να επιμένουν σε καταχρηστικές χρεώσεις, ενώ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός προέβη απλά σε διαπιστώσεις για τη μείωση της πιστωτικής επέκτασης και το υψηλό επιτόκιο δανεισμού. Η κυβέρνηση αδυνατεί να προστατεύσει τους καταναλωτές και αδιαφορεί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιλέγοντας τον ρόλο του παρατηρητή’’ σημείωσε ο κ. Κατρίνης, ζητώντας παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και διεύρυνση των επιχειρήσεων που θα έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.