Δούκας: Να διεκδικήσουμε τις αλλαγές που απαιτούνται για να ανταποκριθούμε στο έργο μας

Στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής παραβρέθηκε ο Χάρης Δούκας. Ο δήμαρχος Αθηναίων, στην ομιλία του αναφέρθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Διανύουμε μια κρίσιμη περίοδο, τα επόμενα πέντε χρόνια, καθώς οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί επηρεάζουν όλες τις πόλεις και τους κατοίκους τους», είπε μεταξύ άλλων και συνέχισε: «Οι δήμαρχοι στους δήμους που ακουμπούν στα περιαστικά δάση της Αττικής, κάθε καλοκαίρι, τα τελευταία χρόνια, ζουν τον εφιάλτη των πυρκαγιών. Οι δήμαρχοι στις νότιες και δυτικές περιοχές, με τρόμο αναρωτιούνται τι θα σημάνει ένας Daniel στην Αττική. Όλοι οι δήμαρχοι αγωνιούν, μετρώντας τις αντοχές τους στις γειτονιές, σε περιόδους καύσωνα. Καλούμαστε, επίσης, να αντιμετωπίσουμε τη βραδυφλεγή βόμβα της διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς η αιφνιδιαστική και αναδρομική καταβολή του τέλους ταφής απειλεί με εκτροχιασμό τους προϋπολογισμούς όλων των δήμων. Υπάρχουν, επίσης, τα μεγάλα προβλήματα της ασφάλειας, των κοινωνικών ανισοτήτων, της στέγης, της καθημερινότητας. Το ερώτημα είναι εάν ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης θα μπορέσει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και αν θα αποκτήσουμε τα σύγχρονα εργαλεία, που απαιτούνται, για να επιτελέσουμε τον ρόλο μας».

Αναφέρθηκε ακόμη σε αποδυνάμωση των δήμων από την κεντρική διοίκηση, επισημαίνοντας: «Κανένας από εμάς δεν ονειρεύεται την πορεία του στην Αυτοδιοίκηση, εκλιπαρώντας για κονδύλια στους διαδρόμους των υπουργείων. Κανένας δεν θέλει να στέκεται απέναντι στους δημότες ανήμπορος να δώσει λύσεις. Και βεβαίως δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με αντιλήψεις υποταγής απέναντι στην κεντρική συγκεντρωτική εξουσία. Πρέπει να διεκδικήσουμε τις αλλαγές που απαιτούνται για να ανταποκριθούμε στο έργο μας. Όλοι ξέρουμε ότι απαιτούνται γενναίες μεταρρυθμίσεις, πως χρειάζεται ένας νέος οδικός χάρτης για τον θεσμό. Και για να το καταφέρουμε χρειάζεται ένα νέο, δυνατό αυτοδιοικητικό κίνημα, απαλλαγμένο από κομματικές μονομέρειες, που θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα απόψεων και θα σπάει στεγανά. Και ενωμένο θα διεκδικήσει τις λύσεις, που απαιτούνται».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

