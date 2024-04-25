Νέα τροπή παίρνει η δικαστική διερεύνηση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Η Αντιεισαγγελέας Εφετών Λάρισας, Κατερίνα Μάτση αποφάσισε να κάνει δεκτή την προσφυγή του Π. Ασλανίδη -πατέρα θύματος Τεμπών- κατά της απορριπτικής απόφασης της Εισαγγελέα πρωτοδικών. Ετσι, διαβιβάζει την προσφυγή στον Άρειο Πάγο η οποία στη συνέχεια θα πάει στη Βουλή, με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, προκειμένου να ερευνηθούν τυχόν ευθύνες πολιτικών προσώπων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η Αντιεισαγγελέας διέταξε και τη διενέργεια νέας προκαταρκτικής εξέτασης για παράβαση καθήκοντος ή υπόθαλψης εγκληματία καθώς για το θέμα του μπαζώματος στα Τέμπη και αν χάθηκαν σημαντικά στοιχεία για την έρευνα του δυστυχήματος. Μεταξύ άλλων έδωσε προθεσμία 20 ημερών ώστε να ερευνηθεί ποιος έδωσε την εντολή για το μπάζωμα, καθώς και ποιος έδωσε την εντολή για την απομάκρυνση των χωμάτων και λοιπών υλικών από τον τόπο του δυστυχήματος.

Επιπλέον, στο πλαίσια της έρευνας της αντιεισαγγελέως Εφετών ζητείται να επισυναφθούν σχετικά έγγραφα της ελληνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ενεπλάκη με οποιονδήποτε τρόπο στο συμβάν, με τα οποία θα δίνεται σαφής απάντηση στο ποιοι είχαν φυσική παρουσία στο σημείο (προς τον σκοπό αυτό να γίνει χρήση και του υπάρχοντος φωτογραφικού υλικού που υπάρχει στη δικογραφία).

Οι εξελίξεις αυτές προέκυψαν μετά την παρέμβαση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου κ. Γ. Αδειλίνη προς τη Διευθύνουσα της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, μέσω της οποία ζητούν τη διερεύνηση «τυχόν πειθαρχικής ευθύνης της Εισαγγελέως Πρωτοδικών, η οποία εξέδωσε απορριπτική επί της ουσίας διάταξη για καταγγελθέντες Υπουργούς, ως εμπλεκομένους στην Υπόθεση των Τεμπών, κατά παράβαση του άρθρου 86 του Συντάγματος και του Νόμου 3126/2003, άρθρο 4 § 4 περί ποινικής ευθύνης Υπουργών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.