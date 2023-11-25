Σχόλιο Κασσελάκη στις δηλώσεις Τσακλόγλου

Με σκωπτικό τρόπο σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης την αναφορά του υφυπουργού Εργασίας Παναγιώτη Τσακλόγλου για τους «ντελιβεράδες και τους δικηγόρους».

Στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Στέφανος Κασσελάκης σχολίασε: «Οι δικηγόροι καλούνται από τον Υφυπουργό Εργασίας ‘να γίνουν ντελιβεράδες, γιατί έχουμε πολλούς δικηγόρους και σχετικά λίγους ντελιβεράδες'.

Επειδή όμως έχουμε, αναλογικά, ακόμα πιο πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς (στο πιο πολυπληθές κυβερνητικό σχήμα της Ευρώπης), τους καλώ να δώσουν εκείνοι πρώτοι το καλό παράδειγμα του μεροκάματου, εφαρμόζοντας τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

