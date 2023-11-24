Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κατήγγειλε σήμερα τη δολοφονία αδιακρίτως - όπως την χαρακτήρισε - Παλαιστινίων στη Γάζα, προκαλώντας την οργισμένη απάντηση του Ισραήλ, το οποίο ανέφερε ότι τέτοιες δηλώσεις ενισχύουν την τρομοκρατία.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Ράφα, σύνορα της Λωρίδα Γάζας με την Αίγυπτο, με τον Βέλγο ομόλογό του Αλεξάντερ ντε Κροο, ο Σάντσεθ ζήτησε παράλληλα την διαρκή ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός «για να αντιστραφεί η καταστροφική κατάσταση που βιώνει ο λαός της Λωρίδας της Γάζας».

«Η δολοφονία αδιακρίτως αθώων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων αγοριών και κοριτσιών, είναι εντελώς απαράδεκτη», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Έλι Κοέν εξέδωσε αργότερα ανακοίνωση κατηγορώντας τους Σάντσεθ και ντε Κροο για «ψευδείς ισχυρισμούς» που «ενισχύουν την τρομοκρατία», τονίζοντας ότι κάλεσε τους πρέσβεις της Ισπανίας και του Βελγίου στο Ισραήλ για να δώσουν εξηγήσεις.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τοποθετήθηκε επίσης για τις δηλώσεις των Σάντσεθ και ντε Κροο, λέγοντας ότι οι δύο ευρωπαίοι ηγέτες απέτυχαν να επισημάνουν τα εγκλήματα της Χαμάς κατά της ανθρωπότητας, όπως τα αποκάλεσε.

«Ο πρωθυπουργός (Μπενιαμίν) Νετανιάχου καταδικάζει σθεναρά τα σχόλια του Βέλγου και του Ισπανού πρωθυπουργού ότι δεν αποδίδουν την πλήρη ευθύνη στη Χαμάς για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξε, η οποία σφαγίασε τους πολίτες μας και χρησιμοποιεί τους Παλαιστίνιους ως ανθρώπινες ασπίδες», ανακοίνωσε το γραφείο του Νετανιάχου.

Αυτό το διπλωματικό περιστατικό συνέβη λίγο πριν η Χαμάς απελευθερώσει 24 ομήρους κατά την πρώτη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός, σε μια συμφωνία που κατέληξαν Ισραήλ- Χαμάς μετά από επτά εβδομάδες μαχών.

Μια μέρα νωρίτερα, ο Σάντσεθ κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ συνάντησε τον Νετανιάχου, τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ καθώς και τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς στη Ραμάλα στη Δυτική Όχθη, και διατύπωσε την ιδέα μιας διεθνούς ειρηνευτικής διάσκεψης για την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση με στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

