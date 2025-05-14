Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στο τέλος της εβδομάδας με πιθανότερη μέρα την Παρασκευή αναμένεται η κατάθεση της πρότασης προανακριτικής από το ΠΑΣΟΚ με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι εκτός από τον Κώστα Καραμανλή στο κάδρο μπαίνουν και οι υφυπουργοί του Γιώργος Καραγιάννης και Μιχάλης Παπαδόπουλος, αφού όπως σημειώνουν στελέχη της πράσινης παράταξης όλα τα έγγραφα που έφταναν στο υπουργείο αποστέλλονταν στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου μεταφορών, με τον Κώστα Καραμανλή να έχει συντρέχουσες αρμοδιότητες με τους υφυπουργούς του.

«Ας μελετήσουν στη Νέα Δημοκρατία με προσοχή τη δικογραφία που βρίσκεται στη Βουλή και ας απαντήσουν με θάρρος στους πολίτες: Θα συμφωνήσουν στη διερεύνηση κακουργηματικών ευθυνών μελών της κυβέρνησης για την εγκληματική διατάραξη της σιδηροδρομικής γραμμής που οδήγησε σε 57 θανάτους και δεκάδες σωματικές βλάβες ή θα καταστρατηγήσουν ξανά το Σύνταγμα όπως έκαναν πριν λίγες εβδομάδες με τον κ. Τριαντόπουλο;» ανέφερε σε ανακοίνωση η Χαριλάου Τρικούπη.

Φαίνεται ότι τελικά καταλήγουν να περιλαμβάνεται και το όνομα του Χρήστου Σπίρτζη στο αίτημα για προανακριτική επιτροπή, παρά τις αρχικές δεύτερες σκέψεις λόγω της παραγραφής του ενδεχόμενου αδικήματος.

Μπαράζ ανακοινώσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ

Το πόρισμα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου για το δυστύχημα των Τεμπών άνοιξε νέο πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να βάλει κατά του ΠΑΣΟΚ και να ακολουθεί πινγκ πογκ ανακοινώσεων.

«Το παράνομο φορτίο που ήταν η βάση του αφηγήματος της αντιπολίτευσης από την άκρα δεξιά μέχρι και την αριστερά συμπεριλαμβανομένου και του ΠΑΣΟΚ, καταρρέει, καταρρέει με κρότο», σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης στην εκπομπή ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ του ΣΚΑΙ.

Το ΠΑΣΟΚ σήκωσε το γάντι και έκανε λόγο για ψέματα και λασπολογίες.

«Αυτός που δήλωσε δημόσια δύο χρόνια μετά ότι "το απίθανο σενάριο, μπορεί να είναι πιθανό" λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Το τέλος στην κυβερνητική χυδαιότητα θα μπει, όταν θα πάψει να είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία.» τόνισε με ανακοίνωση το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ, με τον Παύλο Μαρινάκη να επιτίθεται εκ νέου στον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αντί να κρύβεται πίσω από ανακοινώσεις του γραφείου Τύπου, οφείλει να βγει και να απολογηθεί δημοσίως γιατί είναι βαρύτατα εκτεθειμένος», σημείωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, με την Χαριλάου Τρικούπη να ανταπαντά:

«Αν κάποιος οφείλει απολογία, είναι ο ίδιος και η κυβέρνηση που εκπροσωπεί, για τις αναρίθμητες πιρουέτες. Του υπενθυμίζουμε πως η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το "μπάζωμα"» αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Σε κάθε περίπτωση στελέχη της πράσινης παράταξης σημείωναν ότι το Πόρισμα του Μετσόβιου όπως και όλα τα άλλα, θα τα κρίνει η δικαιοσύνη και τόνιζαν ότι δεν είναι το ΠΑΣΟΚ που εργαλειοποιεί τα πορίσματα. «Δεν είμαστε ειδικοί και δεν αμφισβητούμε» ανέφεραν στελέχη.

Δημοσκοπήσεις

Όσον αφορά τη νέα δημοσκόπηση της Interview, που διενεργήθηκε για την εφημερίδα Political, και δείχνει το ΠΑΣΟΚ να επανέρχεται στη δεύτερη θέση, στελέχη της πράσινης παράταξης σχολίαζαν ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να πρωταγωνιστεί ώστε να κάνει πράξη την πολιτική Αλλαγή.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, της Interview η ΝΔ συγκεντρώνει 30% με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στο 14,1%, τρίτο κόμμα εμφανίζεται η Ελληνική Λύση με 9,7%, η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφεται στην τέταρτη θέση με 8,9%, ενώ ακολουθούν: ΚΚΕ 8,1%, ΣΥΡΙΖΑ με 5%, Κίνημα Δημοκρατίας 4,3%, ΝΙΚΗ 4,1%, ΜέΡΑ25 3,8%, Φωνή Λογικής 3,3%, Νέα Αριστερά 1,9%, και οι Σπαρτιάτες 1,7%.

Πηγή: skai.gr

