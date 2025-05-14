«Ανάβει τις μηχανές» η αντιπολίτευση για τα Τέμπη

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η πολιτική αντιπαράθεση για τα Τέμπη θα έχει πολλές συνέχειες ακόμα, όπως αποδείχτηκε μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος του ΕΜΠ. Το βασικό ζητούμενο παραμένει ο σεβασμός στους συγγενείς των θυμάτων χωρίς να είναι βέβαιο πως και σε αυτή την κόντρα που άνοιξε δεν θα ξεπεραστούν τα όρια. Πλειοψηφία και μειοψηφία δεν συμφωνούν για το πόρισμα του καθηγητή Δημήτρη Καρώνη και για άλλη μια φορά υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες.

Ο τρόπος δημιουργίας της πυρόσφαιρας κατά την αντιπολίτευση παραμένει θολή, ενώ για την κυβέρνηση καταρρίπτονται όλες οι θεωρίες συνωμοσίας που είχαν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα. Στην αναφορά του πορίσματος πως τα έλαια σιλικόνης αναφλέγονται πάνω από τους 330 βαθμούς Κελσίου η αντιπολίτευση απαντά πως το «μπάζωμα» του τόπου δυστυχήματος έχει αλλοιώσει τα στοιχεία που θα ήταν απαραίτητα για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Την ώρα που για την κυβέρνηση το πόρισμα του ΕΜΠ αποτελεί μια καταλυτική εξέλιξη που φέρει απολογούμενα τα κόμματα της μειοψηφίας, η άλλη πλευρά αναμένεται να συνεχίσει με μεγαλύτερη δυναμική την επίθεση για τις συνθήκες και την επόμενη ημέρα του δυστυχήματος. Δεν είναι τυχαίο πως στη Βουλή και χθες υπήρξε σύγκρουση με τον Γιώργο Φλωρίδη για την κλήρωση της εισαγγελέως, Γεωργίας Αδειλίνη, και την εξαίρεσή της που ζήτησαν τα κόμματα.

Η αντιπολίτευση υποστηρίζει πως δημιουργείται εσκεμμένα μιας κατάσταση παρατεταμένης εκκρεμότητας. Ο υπουργός Δικαιοσύνης στη δευτερολογία του ξεκαθάρισε πως η Βουλή δεν μπορεί εξαιρέσει κανέναν και πως το μόνο όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάτι τέτοιο είτε αυτεπάγγελτα είτε με αιτήσεις των εχόντων έννομο συμφέρον, είναι το Δικαστικό Συμβούλιο.

Όλα τα «φώτα» πλέον πέφτουν στα αιτήματα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα συντάξουν τα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ δεν αποκλείεται και μέσα στην εβδομάδα να αιτιολογήσει γιατί προτείνει ο Κώστας Καραμανλής να διωχθεί για κακουργηματικές πράξεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει τέσσερις υπογραφές και το καλύτερο σενάριο για την Κουμουνδούρου θα ήταν η Νέα Αριστερά να συμπλεύσει μαζί του μαζεύοντας 37 υπογραφές. Όχι πως αυτό θα σημαίνει κάποια νέα «πρόβα συμπόρευσης», ωστόσο σε κάθε περίπτωση θα δείξει τη βούληση του Αλέξη Χαρίτση να προχωρήσει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος που δεν απορρίπτει τον διάλογο για τη μελλοντική συγκρότηση του Λαϊκού Μετώπου.

Για το αν θα προχωρήσει το «φλερτ» του Στέφανου Κασσελάκη προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Κοινό σημείο αποτελεί πως τόσο η Πλεύση Ελευθερίας όσο και το Κίνημα Δημοκρατίας θέλουν να βάλουν στο «κάδρο» και τον πρωθυπουργό. Ακόμα και οι δυο τους, πάντως θα πρέπει να αναζητήσουν ακόμα 18 υπογραφές σε άλλα κόμματα, πλην των Σπαρτιατών, ή σε ανεξάρτητους βουλευτές.

Ο «λογαριασμός» δύσκολα βγαίνει. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει δηλώσει πως δεν συμμετέχει στα «πολιτικά παιχνίδια» και συνομιλεί απευθείας με τους συγγενείς των κομμάτων. Με τη δημοσιοποίηση του πορίσματος του ΕΜΠ δεν θα αργήσει η ώρα που οι κοινοβουλευτικές δυνάμεις θα ανοίξουν τα χαρτιά τους και ακολούθως θα απαντήσει η Νέα Δημοκρατία.

