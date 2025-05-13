ΠΑΣΟΚ: «Το τέλος στην κυβερνητική χυδαιότητα θα μπει όταν θα πάψει να είναι κυβέρνηση η ΝΔ»

«Σήμερα ο κ. Μαρινάκης, πιστός στη γκεμπελική προπαγάνδα, επιτέθηκε με ψέματα και λασπολογίες στο ΠΑΣΟΚ», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη, σε απάντησή της για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής τού «υπενθυμίζει» ότι κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας βασιζόμενο στο κρατικό πόρισμα για την τραγωδία των Τεμπών που εξέδωσε ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, «το άλλοτε "ευαγγέλιο εθνικής αυτογνωσίας" κατά το Μέγαρο Μαξίμου, που σήμερα περιφέρουν ως κουρελόχαρτο μετά τις παλινωδίες του πρώην επικεφαλής του, που η Νέα Δημοκρατία διόρισε».

Σημειώνει πως «το κείμενο, δε, της πρότασης δυσπιστίας είναι δημόσιο και μπορεί να ανατρέξει οποιοσδήποτε για να διακριβώσει ότι το ΠΑΣΟΚ ουδέποτε έκανε αναφορά σε θεωρίες συνωμοσίας». Επίσης, τονίζει ότι «αυτό το κείμενο συνυπογράφηκε και επ' αυτού δόθηκε η κοινοβουλευτική μάχη της πρότασης μομφής».

«Λίγο έλειψε ο κ. Μαρινάκης και οι συν αυτώ να απαιτήσουν να τους ζητήσουμε και συγγνώμη που ως αξιωματική αντιπολίτευση τους ελέγχουμε μετά από την τραγική απώλεια 57 νέων ανθρώπων για τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717 και τη μη εγκατάσταση τηλεδιοίκησης στον σιδηρόδρομο, για τις κυβερνητικές παραλείψεις και αβελτηρίες ενώ γνώριζαν την ελλιπή ασφάλεια στο δίκτυο, για τη σπουδή να αλλοιωθεί ο τόπος της τραγωδίας χωρίς να πάρουν άδεια από τη δικαιοσύνη», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

«Αυτός που δήλωσε δημόσια δύο χρόνια μετά ότι "το απίθανο σενάριο, μπορεί να είναι πιθανό" λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης» επισημαίνει η Χαριλάου Τρικούπη και καταλήγει: «Το τέλος στην κυβερνητική χυδαιότητα θα μπει όταν θα πάψει να είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.