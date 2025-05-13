Παραδόθηκε σήμερα το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, στον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, που ερευνά την υπόθεση των Τεμπών, το πόρισμα Καρώνη του ΕΜΠ.

Πρόκειται για το πολυσέλιδο πόρισμα του καθηγητή του εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Δημήτρη Καρώνη, το οποίο στο ερώτημα πώς δημιουργήθηκε η πυρόσφαιρα μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, απαντά πως μπορεί να δημιουργηθεί από τα έλαια σιλικόνης.

Το πόρισμα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα έλαια των μηχανών (έλαια σιλικόνης) υπό τις συνθήκες του δυστυχήματος μπορεί να δημιουργήσουν πυρόσφαιρα καθώς κρίνεται από τον πραγματογνώμονα ότι το έλαιο αυτό μπορεί υπό θερμοκρασίες άνω των 300 βαθμών και άνω, να αναφλέγεται.

Η πραγματογνωμοσύνη παραδόθηκε στον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη και θα μελετηθεί.

Πραγματογνωμοσύνες με ανάλογο συμπέρασμα έστω και με άλλη μεθοδολογία υπάρχουν στη δικογραφία από τεχνικούς συμβούλους συγγενών θυμάτων αλλά και την Πυροσβεστική, όπως και αντίθετες.

