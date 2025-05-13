Σε ρυθμούς προανακριτικής το ΠΑΣΟΚ - Ανδρέας Σπυρόπουλος και Άννα Διαμαντοπούλου ετοιμάζουν τη «Μαύρη Βίβλο» της κυβέρνησης

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η κλεψύδρα του χρόνου μετράει αντίστροφα για την κατάθεση του αιτήματος προανακριτικής επιτροπής από τη Χαριλάου Τρικούπη, με τη νομική ομάδα του ΠΑΣΟΚ να επεξεργάζεται προσεκτικά το κείμενο και όλες τις λεπτομέρειες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο της Κρήτης σημείωσε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ θα αφορά τον Κώστα Καραμανλή και όλα τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται.

«Τις επόμενες ημέρες θα είμαστε έτοιμοι για να πάρουμε κι αυτήν την πρωτοβουλία (για την προανακριτική επιτροπή). Έχουμε 30 βουλευτές άρα μπορούμε μόνοι μας να καταθέσουμε έτοιμα προανακριτική στη Βουλή των Ελλήνων. Είναι προφανές ότι από τη στιγμή που η υφιστάμενοι του κύριου Καραμανλή βάση της δικογραφίας έχει έρθει από τη Λάρισα, διώκονται με εγκλήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, το ίδιο θα πράξουμε και για τον προϊστάμενο τους κύριο Καραμανλή και για όλα τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται.»

Από τη Χαριλάου Τρικούπη κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους για τον Χρήστο Σπίρτζη και συνεχίζουν να εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί και το όνομα του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στο αίτημα για προανακριτική, λόγω της ιδιαιτερότητας της διαγραφής μιας ενδεχόμενης κατηγορίας, με έμπειρα στελέχη να εκτιμούν ότι είναι μια πολιτική απόφαση που η πλάστιγγα γέρνει στο να ληφθεί τελικά από τα κεντρικά.

Τις επόμενες ώρες το κείμενο αναμένεται να έχουν στα χέρια τους τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος που θα το υπογράψουν και θα εισφέρουν με τις παρατηρήσεις τους.

Ανδρέας Σπυρόπουλος και Άννα Διαμαντοπούλου ετοιμάζουν τη «Μαύρη Βίβλο» της κυβέρνησης

Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ και η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου με επιστολή στους γραμματείς των Τομέων Πολιτικής και στους Γραμματείς των Νομαρχιακών οργανώσεων του κόμματος ζητούν προτάσεις αλλά και την καταγραφή των ανεπαρκειών της κυβερνητικής πολιτικής, όπως και την ανάδειξη ζητημάτων που προκύπτουν από την έλλειψη Περιφερειακής ανάπτυξης και σχεδίου από τη ΝΔ για να ετοιμάσουν τη «Μαύρη Βίβλο» της Κυβέρνησης.

«Σε συνέχεια της πρώτης μας συνάντησης, είναι πολύ ουσιαστικό να δρομολογήσετε δύο σημαντικές δραστηριότητες.

Η πρώτη αφορά στα βασικά θέματα της αντιπολίτευσης απέναντι στην Κυβέρνηση, τα οποία θα παρουσιάσουμε πριν από τη ΔΕΘ. Η δεύτερη αφορά στις βασικές προτεραιότητες της πρότασής μας, που θα εξειδικεύεται ανά Τομέα, σε συνεργασία με την Ομάδα Προγράμματος.

Θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό αν θα μπορούσατε και στα δύο θέματα, να αναφερθείτε χωριστά για το Λεκανοπέδιο (Περιφέρεια Αττικής)» αναφέρουν στην επιστολή με την παράκληση να ολοκληρωθεί η καταγραφή από πλευράς των στελεχών μέχρι 10 Ιουλίου 2025.

Στόχος η δημιουργία προτάσεων και πρωτοβουλιών από το κόμμα της Αξιωματικής αντιπολίτευσης για μια σειρά από κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.

Κλήρωση για Δικαστικό Συμβούλιο

Επίσημα το ΠΑΣΟΚ δεν έχει σχολιάσει την κλήρωση των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου που θα εξετάσει τη βασιμότητα της κατηγορίας της παράβασης καθήκοντος που αποδίδεται στον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο.

Ωστόσο, στελέχη της πράσινης παράταξης έχουν τη γνώμη ότι θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να γίνει επαναληπτική κλήρωση, καθώς ορισμένοι από τους ανώτατους δικαστικούς που κληρώθηκαν σήμερα έχουν ανυπέρβλητο κώλυμα να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, ενώ η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη συνταξιοδοτείται τον Ιούνιο.

