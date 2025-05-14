Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό

Σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των κινήτρων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.Ο.Κ.), σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), επιλύονται στην τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο κατατέθηκε αργά χθες βράδυ στη Βουλή.

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, οικοδομικές άδειες με αποδεδειγμένη έναρξη εργασιών έως τις 11 Δεκεμβρίου 2024, θεωρούνται προστατευμένες.

Αντίθετα, οι οικοδομικές άδειες των οποίων οι εργασίες δεν έχουν ξεκινήσει έως τις 11 Δεκεμβρίου αναθεωρούνται υποχρεωτικά, σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο.

Παράλληλα, εισάγεται το μέτρο του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου για οικοδομικές άδειες στις οποίες έχει γίνει χρήση των κινήτρων του Ν.Ο.Κ., οι οποίες ακυρώνονται με δικαστική απόφαση ή έχουν προσβληθεί με αίτηση ακυρώσεως, ώστε να αποτραπεί η δημιουργία ημιτελών κτισμάτων στον αστικό και περιαστικό ιστό.

