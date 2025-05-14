«Αγκάθι» το μεταναστευτικό, αστερίσκοι για τα Eurofighter

Της Δώρας Αντωνίου

Τα μηνύματα για το ιδιαίτερα θετικό κλίμα στις σχέσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Γερμανία, που επιδίωξαν να μεταδώσουν χθες από το Βερολίνο Κυριάκος Μητσοτάκης και Φρίντριχ Μερτς, δεν έκρυψαν τις διαφορετικές προσεγγίσεις σε σημαντικά ζητήματα, πρωτίστως στο μεταναστευτικό, αλλά και στην αμυντική συνεργασία με τρίτες χώρες, με την Αθήνα να εκφράζει και στη γερμανική πρωτεύουσα τους αστερίσκους σε μια πιθανή αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας.

Το μεταναστευτικό και συγκεκριμένα η παράμετρος των δευτερογενών ροών είναι μία εκκρεμότητα που μένει να φανεί πώς ακριβώς θα εξελιχθεί, καθώς στις δηλώσεις τους χθες οι δύο ηγέτες παρέπεμψαν σε συνέχεια των διαβουλεύσεων και των συνεννοήσεων μέσω των αρμόδιων υπουργείων των δύο χωρών, προκειμένου να βρεθεί λύση.

Ο καγκελάριος Μερτς, πάντως, ήταν σαφής στη δήλωσή του ότι «η δευτερογενής μετανάστευση από την Ελλάδα προς τη Γερμανία πρέπει να μειωθεί». Δήλωση που δεν μπορεί να αγνοηθεί, ιδιαίτερα καθώς στη Γερμανία η συζήτηση περί επιστροφών στη χώρα μας μεταναστών που έφτασαν εκεί ως δευτερογενείς ροές, είναι στην επικαιρότητα.

Ο κ. Μητσοτάκης στις δηλώσεις του υπογράμμισε: «Αναγνωρίζω ότι υπάρχουν ζητήματα δευτερογενών ροών. Είμαστε σε ανοιχτή συζήτηση με τη γερμανική κυβέρνηση. Δεν έχουμε συμφωνήσει σε όλα ως προς το πλαίσιο κατανόησης αυτού του προβλήματος». Για να προσθέσει ότι «αντιμετωπίζω το ζήτημα αυτό με κατανόηση της γερμανικής πλευράς, όπως ζητώ και την αντίστοιχη κατανόηση από πλευράς Γερμανίας για το τι σημαίνει να βρίσκεσαι στη δύσκολη θέση να φυλάς τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Με καλή διάθεση, όμως, και μέσα από ένα πλαίσιο συνεργασίας των αρμόδιων υπουργείων μας, πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε λύσεις οι οποίες θα είναι αμοιβαία ωφέλιμες».

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός επισήμανε: «Όπως είπα στον Καγκελάριο, το μεταναστευτικό δεν είναι μόνο ζήτημα ανθρωπιστικό, είναι μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας και γι’ αυτό είναι απαραίτητη η ακόμα πιο στενή σύμπραξη Αθήνας και Βερολίνου, με προτεραιότητα στην αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών. Οφείλουμε να δώσουμε έμφαση στην εξωτερική διάσταση, στις επιστροφές και στη σωστή υλοποίηση του ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου».

Τα Eurofighter

Για το θέμα της πώλησης μαχητικών αεροσκαφών Eufighter στην Τουρκία, ο κ. Μητσοτάκης έθεσε το πλαίσιο του προβληματισμού της Αθήνας, αφού προηγουμένως διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να υποδείξει τον τρόπο, με τον οποίο η Γερμανία θα κάνει πωλήσεις οπλικών συστημάτων.

«Πιστεύω όμως ότι υπάρχει μια, θα σας έλεγα, κατανόηση ως προς την ανάγκη τέτοιου είδους πωλήσεις, αλλά και ενδεχόμενες μελλοντικές αμυντικές συνεργασίες να πληρούν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις αυτές έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι οι τρίτες χώρες οι οποίες θέλουν με κάποιον τρόπο να συνδεθούν αμυντικά με την Ευρώπη, θα πρέπει να δείχνουν, αν μη τι άλλο, μια υψηλή συμμόρφωση ως προς την κοινή πολιτική εξωτερικών και ασφάλειας ή -γιατί όχι;- να υπογράψουν και μία συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπάρχει δηλαδή ένα πλαίσιο στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη και οι ιδιαιτερότητες όλων των κρατών μελών. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι λογικό, το οποίο κατανοεί και ο Καγκελάριος», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο καγκελάριος Μερτς απέφυγε να κάνει ευθεία αναφορά στην Τουρκία και στο θέμα των Eurofighter. Όμως, σε μια ευρύτερη τοποθέτηση για τις νέες ανάγκες στην άμυνα, έκανε λόγο για «ανοιχτά αυτιά» όταν πρόκειται για τη συμμετοχή κρατών - μη μελών της ΕΕ στην ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, κάνοντας ονομαστική αναφορά σε Βρετανία και Νορβηγία, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλες τρίτες χώρες.

