Τελεσίγραφο δύο ημερών να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες, έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στους ανεξάρτητους πλέον βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας Μιχάλη Χουρδάκη και Αρετή Παπαϊωάννου».

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση η κα. Κωνσταντοπούλου αναφέρει ότι «τους καλούμε εντός 2 ημερών να δώσουν πίσω τις έδρες τους, χωρίς να χρειαστεί καμία νομική, πολιτική και κοινοβουλευτική ενέργεια που θα τους φέρει σε εξαιρετικά δυσχερή θέση».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Πλεύσης Ελευθερίας:

Στην κ. Αρετή Παπαϊωάννου, προσφέρθηκε μία τιμητική θέση στην Β' Θεσσαλονίκης, κυρίως λόγω της εμπιστοσύνης και μακροχρόνιας σχέσης που υπήρχε με την γιο της κ. Μιχάλη Χουρδάκη, και τοποθετήθηκε δεύτερη κάτω από την κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου στην αντίστοιχη λίστα, καθώς την έδρα της Β´ Θεσσαλονίκης είχε εξαρχής την πρόθεση να επιλέξει η Πρόεδρος του κόμματος στην προοπτική της εκλογής, όπως διαφαινόταν από όλες τις μετρήσεις. Εξ ου και ήταν τιμητική και όχι εκλόγιμη η θέση που δόθηκε στην κα Παπαϊωάννου.

Με τις ανακατατάξεις των εδρών στις 30/6/2023 και την απώλεια της έδρας του κ. Αρίδα στην Β´ Πειραιώς, κρίθηκε σκόπιμο από το κίνημα να παραδώσει ο κ. Σπήλιος Ζαχαρόπουλος την έδρα του στον Βόρειο Τομέα Αθηνών και να επιλέξει αυτήν τελικά την έδρα η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου -ως απόλυτο δικαίωμα του προέδρου κάθε εκλεγμένου στη Βουλή κόμματος- και καθαρά λόγω της ανακατανομής των εδρών, όπως αυτή προέκυψε.

Η ακέραιη στάση του κ. Σπήλιου Ζαχαρόπουλου τον τιμά απόλυτα ως άνθρωπο και ως αγωνιστή. Η ηθική του στάση είναι απόρροια όλης της σταδιοδρομίας του μεγάλου μας πρωταθλητή και του παραδείγματος που δίνει σε όλους τους αγώνες της ζωής του.

Κάπως έτσι βρέθηκε εκ των υστέρων και απρόσμενα στη Βουλή η κ. Αρετή Παπαιωάννου, μητέρα του κ. Μιχάλη Χουρδάκη.

Και για αυτό τον λόγο υπέγραψε, πριν από την αλλαγή επιλογής έδρας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, δεσμευτική υπεύθυνη δήλωση παράδοσης της έδρας, καθώς δεν ήταν δεδομένη η επάρκεια και η παραμονή στα καθήκοντά της.

Η προ δύο εβδομάδων μεμονωμένη άρνησή της να υπογράψει την δήλωση ολόκληρης της υπόλοιπης Κοινοβουλευτικής Ομάδας, που απαιτούσε από τον γιο της Μιχάλη Χουρδάκη, να επιστρέψει την έδρα που του δόθηκε από το κίνημα είναι -εν μέρει- κατανοητή, σε οικογενειακό επίπεδο.

Η ταύτισή της όμως με τη βαθιά προβληματική και επιθετική του συμπεριφορά και κυρίως με την δεξιά ατζέντα που ανέπτυξε τελικά προ των αυτοδιοικητικών εκλογών ο κ. Χουρδάκης, είναι στάση ανεπίτρεπτη Κοινοβουλευτικά και απαγορευτική για τις αριστερές αρχές που πρασπίζεται με κάθε τρόπο το κίνημά μας εντός και εκτός του κοινοβουλίου. Για αυτό και της ζητήθηκε, προφορικώς και εγγράφως, η παραίτησή της από την βουλευτική έδρα, όπως ακριβώς είχε συμφωνήσει πριν της δοθεί η έδρα αυτή.

Παρακαλούμε την μητέρα του κ. Χουρδάκη και τον ίδιο να μη συνεχίσουν να ευτελίζουν άλλο τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και να σεβαστούν τον αγώνα και τα όνειρα των χιλιάδων ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας και τις μεγάλες προσδοκίες που έχουν όλοι, ακόμη και πολίτες που παραδοσιακά δεν μας ψηφίζουν, από την Πλεύση Ελευθερίας και το ρεύμα που δημιουργείται.

Τους καλούμε να δώσουν με την αυτονόητη αξιοπρέπεια πίσω τις έδρες που τους δόθηκαν από την Πλεύση Ελευθερίας και να μην την αποδυναμώνουν άλλο για προσωπικά και οικογενειακά οφέλη.

Τους καλούμε εντός 2 ημερών να δώσουν πίσω τις έδρες τους, χωρίς να χρειαστεί καμία νομική, πολιτική και κοινοβουλευτική ενέργεια που θα τους φέρει σε εξαιρετικά δυσχερή θέση.

Η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει να κοιτάει μόνο μπροστά

Με όλους τους αγώνες μας, παρακαταθήκη και πολύτιμη κληρονομιά μας και κίνητρο για το μέλλον

Πηγή: skai.gr

