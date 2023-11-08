Με τον επίτροπο Οικονομίας και πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας, Πάολο Τζεντιλόνι, συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης πριν λίγο στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες.

Στη συναντηση με τον Ευρωπαίο επίτροπο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έθιξε τρία σημεία:

Ως προς την αναθέωρηση του Συμφώνου Σταθερότητας τόνισε ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι σε θετική κατεύθυνση και την στηρίζουμε. Αντί η κυβέρνηση να λέει μισόλογα, θα έπρεπε να τη στηρίζει ενεργά.

Τόνισε παράλληλα τη στήριξή στην αύξηση των κονδυλίων για τη μετανάστευση και την πολιτική προστασία και κυρίως τη θέσπιση ενός νέου χρηματοδοτικού εργαλείου για τις καταστροφές που προέρχονται από την κλιματική κρίση ως προς την κάλυψη ζημιών και απωλειών

Παράλληλα υποστήριξε τη σημασία μόνιμης θεσμοθέτησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Δυστυχώς, όπως αποκαλύφθηκε, από το Ταμείου εποφελούνται κυρίως μεγάλες εταιρείες. Δεν στηρίζονται επαρκώς οι δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες μένουν απέξω από την πράσινη κ ψηφιακή μετάβαση, ούτε η κοινωνική και στεγαστική πολιτική όπως στην Πορτογαλία, ενώ για την υγεία πάει 4% της χρηματοδότησης με τον μέσο όρο στην ΕΕ να είναι στο 10%.

