Νίκος Δένδιας: Ευχές στην Πολεμική Αεροπορία για την εορτή του προστάτη της, Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Με ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εξέφρασε ευχές στην Πολεμική Αεροπορία για την εορτή του προστάτη της, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
Χρόνια πολλά στην Πολεμική μας Αεροπορία, για την εορτή του προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ! pic.twitter.com/Afo2qzfab7— Nikos Dendias (@NikosDendias) November 8, 2023
«Χρόνια πολλά στην Πολεμική μας Αεροπορία, για την εορτή του προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ!» έγραψε ο κ. Δένδιας.
Πηγή: skai.gr
