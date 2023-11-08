Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νίκος Δένδιας: Ευχές στην Πολεμική Αεροπορία για την εορτή του προστάτη της, Αρχαγγέλου Μιχαήλ

«Χρόνια πολλά στην Πολεμική μας Αεροπορία, για την εορτή του προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ!» έγραψε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας

Νίκος Δένδιας

Με ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εξέφρασε ευχές στην Πολεμική Αεροπορία για την εορτή του προστάτη της, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

«Χρόνια πολλά στην Πολεμική μας Αεροπορία, για την εορτή του προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ!» έγραψε ο κ. Δένδιας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Δένδιας Υπουργός Άμυνας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark