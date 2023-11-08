«Με το μετρό δεν παίζουμε. Για αυτό εγκαίρως δρομολογήσαμε τις αναγκαίες λύσεις. Εδώ και καιρό. Μακριά από σκιαμαχίες και λαϊκισμούς» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων, με αφορμή την υπογραφή της Σύμβασης για τη προμήθεια 2.975 μεγάλων δέντρων σε χώρους και σημεία που επηρεάζονται από τις εργασίες κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό.

Με το μετρό δεν παίζουμε.

Για αυτό εγκαίρως δρομολογήσαμε τις αναγκαίες λύσεις. Εδώ και καιρό. Μακριά από σκιαμαχίες και λαϊκισμούς.

Με την υπογραφή της Σύμβασης για τη προμήθεια 2.975 μεγάλων δέντρων σε χώρους και σημεία του Δήμου Αθηναίων που επηρεάζονται από τις εργασίες για… November 8, 2023

«Με την υπογραφή της Σύμβασης για τη προμήθεια 2.975 μεγάλων δέντρων σε χώρους και σημεία του Δήμου Αθηναίων που επηρεάζονται από τις εργασίες για τη γραμμή 4, ολοκληρώνεται η υλοποίηση του σχεδιασμού που αποτυπώθηκε στο Μνημόνιο Συνεργασίας που είχαν υπογράψει από το Μάρτιο του 2022 ο Δήμος Αθηναίων, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η Αττικό Μετρό Α.Ε και η Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε. και υπερψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και από τις παρατάξεις που πρόσκεινται στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ.

Πρακτικά κι εγκαίρως, όλες οι αγωνίες - ερωτήματα έχουν απαντηθεί:

- Με το Μνημόνιο να περιγράφει ξεκάθαρα τις υποχρεώσεις κάθε μέρους.

- Με την από 28/06/23 δημοπράτηση του έργου για την προμήθεια των νέων δέντρων.

- Με τη μεταφύτευση των υπαρχόντων δέντρων σε προκαθορισμένα σημεία.

- Με την προκήρυξη των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για την τελική μορφή που θα λάβουν -μετά την ολοκλήρωση των έργων του Μετρό- οι τρεις εμβληματικές πλατείες Κολωνακίου, Εξαρχείων και Κυψέλης, καθώς και οι χώροι μπροστά από τους σταθμούς «Ακαδημίας», «Ευαγγελισμού», «Αλεξάνδρας» και «Δικαστήρια».

- Με την πρόβλεψη για μεταφορά και τοποθέτηση ή αποθήκευση και φύλαξη των γλυπτών και των έργων τέχνης σε χώρους που υποδεικνύει ο Δήμος Αθηναίων.

- Με την αντίστοιχη πρόβλεψη και για τον αστικό εξοπλισμό.

Το δίλημμα «μετρό ή δέντρα» είναι τεχνητό, είναι ψευδές κι επιπλέον πάλιωσε» αναφέρει ο Κώστας Μπακογιάννης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.