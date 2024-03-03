Η Θεσσαλονίκη ζει τον τελευταίο καιρό υπό το πρίσμα μιας πόλης «υπό κατασκευή». Έργα υποδομής, που βρίσκονταν σε εξέλιξη, σιγά σιγά ολοκληρώνονται και άλλα που για πολύ καιρό βρίσκονταν «στο συρτάρι» παίρνουν σειρά. Οι συζητήσεις γύρω από αυτά τα έργα υποδομής πολλές, ειδικά από τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι είναι και αυτοί που ζουν τις εξελίξεις καθημερινά.

Τον τελευταίο καιρό, όλο και συχνότερο θέμα αυτών των συζητήσεων αποτελεί το λεγόμενο «FlyOver» για το οποίο η δυσαρέσκεια μέρους των κατοίκων της Θεσσαλονίκης είναι εμφανής. Αποκορύφωμα το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, την περασμένη εβδομάδα, στο οποίο οι τόνοι ανέβηκαν. Παρών στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν και ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές, Νίκος Ταχιάος, Θεσσαλονικιός και ο ίδιος, και τοπογράφος μηχανικός.

Τι είναι όμως το FlyOver και προς τι η ένταση; Τι μέτρα παίρνουν οι αρχές για την αναστάτωση που υφίστανται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης; Όπως δήλωσε ο κ.Ταχιάος στο ΑΠΕ/ΜΠΕ, σε απάντηση των αντιδράσεων που κατά καιρούς εντείνονται:

«Καθώς το Μετρό ολοκληρώνεται, το FlyOver αποτελεί, πλέον, την πιο σημαντική κυκλοφοριακή παρέμβαση που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Βασικός σκοπός είναι να δώσει διέξοδο στην Ανατολική Περιφερειακή, όπου οι μετακινήσεις ασφυκτιούσαν μεταξύ των κόμβων με την μικρότερη εφικτή επιβάρυνση στο δάσος του Σέϊχ-Σού, και να προσφέρει στην διάθεση των μετακινουμένων ασφάλεια και ποιότητα σε όλο το μήκος της Περιφερειακής για τα επόμενα της κατασκευής 26 χρόνια.

Καταλαβαίνω, βεβαίως, ότι στη φάση αυτή, οι πολίτες δεν μπορούν να δουν τα οφέλη του έργου, τα οποία αναμένεται να έρθουν σε κάτι περισσότερο από τρία χρόνια, αλλά μένουν στην αναστάτωση που επήλθε στις μετακινήσεις τους. Είναι φυσικό!

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προτεραιότητα αποτελεί το να διευκολύνουμε με νομοθετικές παρεμβάσεις και διάθεση πόρων, τις αρχές που έχουν την ευθύνη των αποφάσεων και των παρεμβάσεων στην πόλη, εν προκειμένω την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος, να προσφέρουν λύσεις ανακούφισης στο πρόβλημα. Και γι' αυτό είμαστε και σε διαρκή διαβούλευση μαζί τους, μέσω του μηχανισμού που σχηματίσαμε από κοινού. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποσβεστούν εντελώς οι πιθανότητες για συμφορήσεις στον Περιφερειακό στις ώρες αιχμής, αλλά είναι σίγουρο, ότι οι επεμβάσεις στα όποια περιστατικά θα είναι αμεσότερες και η κίνηση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης ασφαλής.

Από εκεί και πέρα, πρέπει να διαχωρίσουμε την δυσαρέσκεια που εκ των πραγμάτων έχει δημιουργηθεί στους πολίτες που συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται, παρά το γεγονός ότι καταγράφεται μείωση των καθυστερήσεων, από τις οργανωμένες αντιδράσεις. Σε αυτές, όταν δεν οφείλονται σε προσωπικά κίνητρα, αναγνωρίζω απροκάλυπτο πολιτικό υπόβαθρο και μάλιστα με προεξάρχοντες τους ίδιους χώρους που έχουν τεράστιες ευθύνες για τις καθυστερήσεις των έργων στην Θεσσαλονίκη.

Δυστυχώς, δεν είναι μόνο τα κόμματα του λαϊκισμού και των άκρων, αυτά τα οποία έχουν οδηγηθεί στην επιλογή της αντίδρασης έναντι του FlyOver για να καλύψουν τι έλλειμμα ουσιαστικού πολιτικού λόγου. Ακόμα και το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε διά στόματος του Προέδρου του, να ταυτιστεί με τις πιο ακραίες απόψεις για ακύρωση του έργου, υιοθετώντας μάλιστα την πιο φτηνή λαϊκιστική επιχειρηματολογία. Είναι κρίμα! Διολισθαίνει στον παλιό του εαυτό του ΄80, όταν είχε σταματήσει όλα τα δημόσια έργα, παραλείποντας μία στάση -ακόμη και για τα προσχήματα- στην εκσυγχρονιστική περίοδο του δεύτερου μισού του ΄90, όταν αποφάσισε ότι χωρίς αυτά η Ελλάδα έμενε ουραγός στην ανάπτυξη.

Από πλευράς μας, χαιρετίζουμε την σοβαρότητα που μοιάζει να επιδεικνύουν οι τοπικές αρχές, ώστε να κατανοήσει η πόλη την σημασία αυτής της παρέμβασης και την διαθεσιμότητα να συμβάλουν στο τέλος ενός έργου που δεν πρέπει να έχει την τύχη, ούτε του Μετρό Θεσσαλονίκης που καθυστέρησε χωρίς προηγούμενο και φυσικά, ούτε της υποθαλάσσιας αρτηρίας που οδηγήθηκε σε ναυάγιο.

Σε κάθε περίπτωση, στην κυβέρνηση δεν υπάρχει η παραμικρή σκέψη για προσωρινή αναστολή ή εγκατάλειψη του έργου. Σε ό,τι την αφορά, ισχύουν οι δεσμεύσεις της για περαίωση του έργου μέχρι τον Μάϊο του 2027».

Το FlyOver, ή πιο σωστά η Αναβάθμιση της Ανατολικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, μέρος του οποίου είναι και το FlyOver, αποτελεί μια διορατική λύση, και την πλέον βιώσιμη εναλλακτική, στο κυκλοφοριακό πρόβλημα το οποίο εδώ και χρόνια αρχίζει να διαφαίνεται στην πόλη και που είναι βέβαιο, κατόπιν μελετών, ότι σε τρία χρόνια από σήμερα θα είχε φτάσει στο έσχατο σημείο».

Το συνολικό κόστος του έργου σε παρούσα αξία, θα φτάσει τα 378.000.000 €, τα οποία θα χρηματοδοτήσει ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης «Κεδρηνός Λόφος». Αποτελεί, δηλαδή, έργο σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ενώ για την επιλογή του αναδόχου διεξήχθη διεθνής διαγωνισμός. Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης έχει οριστεί στα 30 χρόνια. Στο πλαίσιο αυτής, ο «Κεδρηνός Λόφος» αναλαμβάνει την κατασκευή του έργου για τα πρώτα τέσσερα χρόνια και την λειτουργία και συντήρηση του συνόλου της Περιφερειακής για 26 χρόνια.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του, μεταξύ άλλων, είναι:

12 χμ αναβαθμισμένου οδικού άξονα με 3 λωρίδες ανά κατεύθυνση,

8 χμ υπερυψωμένης νέας οδού, 4 εκ των οποίων θα είναι συνεχής γέφυρα -το λεγόμενο FlyOver- με 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση

κατασκευή 2 πεζογεφυρών,

επεμβάσεις σε 8 ανισόπεδους κόμβους και κατασκευή 2 νέων,

προσθήκη ΛΕΑ,

εκσυγχρονισμένα συστήματα αποστράγγισης, αποχέτευσης και οδοφωτισμού, κ.λπ.

Ακόμα, το έργο συμπεριλαμβάνει την κατασκευή Κέντρου Διοίκησης Περιφερειακής Οδού, συντήρηση 11 υφιστάμενων οχετών, επιμήκυνση άλλων 15 υφιστάμενων οχετών και δημιουργία 10 νέων.

Πρακτικά, τα χαρακτηριστικά αυτά, μεταφράζονται ως διέξοδος στην διαρκώς αυξανόμενη κίνηση της Θεσσαλονίκης και θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών της.

1. Μειώνοντας το χρόνο μετακίνησης σε όλα τα τμήματα της Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης.

2. Διπλασιάζοντας την χωρητικότητα της υφιστάμενης οδού σε 10.000 αυτοκίνητα ανά ώρα ανά κατεύθυνση και βελτιώνοντας τις κυκλοφοριακές συνθήκες των διερχομένων.

3. Μειώνοντας τα ατυχήματα και συντελώντας στην συντήρηση και τη λειτουργία του περιμετρικού οδικού δικτύου.

4. Μειώνοντας το λειτουργικό κόστος των οχημάτων, και

5. Βελτιώνοντας την συνδεσιμότητα με κομβικά σημεία εντός και εκτός του πολεοδομικού ιστού και εξασφαλίζοντας την γρήγορη και κυρίως ασφαλή πρόσβαση στην ΠΑΘΕ, την Εγνατία Οδό, το Αεροδρόμιο Μακεδονίας και τη Χαλκιδική.

Τέλος, πολύ κρίσιμος είναι και ο ρόλος του FlyOver στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός μας στην πόλη. Καθώς θα εξυπηρετεί διπλάσιο αριθμό οχημάτων από αυτόν που εξυπηρετεί τώρα, η μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και της ηχορύπανσης θα είναι από τα μεγαλύτερα οφέλη που θα απολαύσουν οι κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης από τις 14 Μαΐου 2027,οπότε τοποθετείται η ημερομηνία παράδοσης του έργου.

