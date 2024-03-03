«Η ακρίβεια είναι το υπ' αριθμόν ένα πρόβλημα για τους πολίτες. Είναι προτεραιότητα η αντιμετώπισή της. Μακάρι να υπήρχε μία εύκολη συνταγή. Προσπαθούμε με μέτρα, τα οποία λαμβάνονται διαρκώς, να ρίξουμε τον πληθωρισμό, να κρατήσουμε όσο μπορούμε τις τιμές, ειδικά στα τρόφιμα που βλέπουμε ότι επιμένουν ακόμα», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα», με τον Γιώργο Αυτιά, ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού Δημήτρης Τσιόδρας.

«Προσπαθούμε με την αύξηση των μισθών, αύξηση των συντάξεων, ειδικά επιδόματα στις ευάλωτες κατηγορίες, να ενισχύσουμε το εισόδημα των πολιτών. Πήραμε μέτρα και με προσπάθεια διόρθωσης διαρθωτικών αδυναμιών της οικονομίας. Η ακρίβεια απασχολεί και τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση σε διαρκή βάση. Προσπαθούμε, παίρνουμε μέτρα και θα συνεχιστούν οι έλεγχοι ώστε ο πολίτης να δει στο τέλος ότι το πρόβλημα αντιμετωπίζεται», πρόσθεσε.

Για τα μέτρα στήριξης της οικογένειας, ο κ. Τσιόδρας σημείωσε ότι «υλοποιούνται σε γρήγορη φάση. Ετοιμάζεται μία δέσμη μέτρων για το δημογραφικό και την οικογένεια που θα παρουσιαστεί τους επόμενους μήνες. Πακέτο στήριξης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού».

Αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών, ο κ. Τσιόδρας τόνισε: «Από την πρώτη στιγμή, ο κ. Καραμανλής ανέλαβε την πολιτική ευθύνη και παραιτήθηκε. Από εκεί και πέρα, υπάρχει το ζήτημα των ποινικών ευθυνών. Η δικαιοσύνη, σε έναν χρόνο έχει κινηθεί, σχετικά με τα δεδομένα της, γρήγορα. Ήδη, βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο η προανάκριση και είμαστε έτοιμοι να μπούμε στη δίκη. Αυτό, με βάση τους ρυθμούς της δικαιοσύνης δεν σημαίνει καθυστέρηση».

«Είναι ντροπή για την αντιπολίτευση να επιδίδεται σε μία επιχείρηση πολιτικής τυμβωρυχίας πάνω στον πόνο των ανθρώπων», πρόσθεσε ο κ. Τσιόδρας τονίζοντας ότι «εκτός από το ζήτημα της τηλεδιοίκησης υπάρχουν και προσωπικές ευθύνες για κάποιον ή για κάποιους οι οποίοι έστειλαν το ένα τρένο απέναντι στο άλλο».

Με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού δήλωσε: «Ο κ. Τσίπρας είπε mea culpa σε σχέση με το ζήτημα της Novartis και τις τηλεοπτικές άδειες. Το mea culpa για την Novartis σημαίνει ότι θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια. Δέκα πολιτικά πρόσωπα διασύρθηκαν για μεγάλο διάστημα, χωρίς να προκύψει απολύτως τίποτα».

«Οι τηλεοπτικές άδειες ήταν από τα βασικά αφηγήματα του κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας αναίρεσε το βασικό αφήγημα το οποίο τον έφερε στην εξουσία», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.