Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Βραδινή έξοδο για φαγητό με την σύζυγό του, Μαρέβα, στην Δραπετσώνα (Φωτογραφίες)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το αρχοντικό της Ιζαμπέλας και του Στέλιου, το βράδυ του Σαββάτου 3 Μαρτίου

Μητσοτακης

Για φαγητό στη Δραπετσώνα βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα.

Σύμφωνα με το Piraeus Press, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει υπάρξει υποψήφιος Βουλευτής Β' Πειραιά, επισκέφθηκε το αρχοντικό της Ιζαμπέλας και του Στέλιου, το βράδυ του Σαββάτου 3 Μαρτίου.

Κυριάκος Μητσοτάκης

Στο μαγαζί μπορεί να απολαύσει κανείς εκλεκτές αρμένικες γεύσεις, ενώ το κατάστημα σερβίρει και κρητική τσικουδιά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν αρκετά ευδιάθετος, συνομίλησε με τους άλλους πελάτες και τους ιδιοκτήτες της ταβέρνας -η οποία έχει φορέσει τα αποκριάτικά της-, ενώ δεν αρνήθηκε να βγει και φωτογραφίες μαζί τους.

Μητσοτακης

Πηγή: piraeuspress.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Πειραιάς Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark