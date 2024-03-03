Για φαγητό στη Δραπετσώνα βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα.

Σύμφωνα με το Piraeus Press, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει υπάρξει υποψήφιος Βουλευτής Β' Πειραιά, επισκέφθηκε το αρχοντικό της Ιζαμπέλας και του Στέλιου, το βράδυ του Σαββάτου 3 Μαρτίου.

Στο μαγαζί μπορεί να απολαύσει κανείς εκλεκτές αρμένικες γεύσεις, ενώ το κατάστημα σερβίρει και κρητική τσικουδιά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν αρκετά ευδιάθετος, συνομίλησε με τους άλλους πελάτες και τους ιδιοκτήτες της ταβέρνας -η οποία έχει φορέσει τα αποκριάτικά της-, ενώ δεν αρνήθηκε να βγει και φωτογραφίες μαζί τους.

