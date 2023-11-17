Ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη, ο Τάιλερ Μάκμπεθ, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου, σε βίντεο που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Μίλησε για όλους και για όλα, άσκησε κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε στις σπουδές του, στη ζωή με τον σύζυγό του και την επιθυμία τους να αποκτήσουν παιδιά.

«Η ζωή μου δεν άλλαξε με τη δημοσιότητα, δεν έχει αλλάξει η καθημερινότητά μου. Το σημαντικό είναι να μένεις προσγειωμένος, όταν είσαι στη δημόσια σφαίρα. Θα είμαστε τυχεροί αν καταφέρουμε να αποκτήσουμε παιδιά, δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα γίνει αυτό», είπε ο Τάιλερ Μάκμπέθ.

Αποκάλυψε δε, ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν μαγειρεύει πολλά πράγματα, ωστόσο έχει μάθει να μαγειρεύει πολύ καλά παϊδάκια.

Ο Τάιλερ Μακμπέθ σημείωσε ότι δεν νιώθει διάκριση, επειδή είναι γκέι. Ακούει συχνά να λένε: «δεν έχουμε πρόβλημα που είστε γκέι, αλλά δεν μπορούσε να βρει έναν Έλληνα;».

Αναφορικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι έχασε τόσες εκλογές και ότι πρέπει να ψάξουν να βρουν τι φταίει. «Θα κάνουμε το καλύτερο να γίνει πρωθυπουργός ο Στέφανος. Τον έχω δει να εξελίσσεται σε διάφορους τομείς και με συνθήκες που ήταν εναντίον του. Μέχρι στιγμής οι χειρισμοί του είναι απόλυτα επιτυχημένοι», πρόσθεσε.

Όπως είπε, «δεν υπάρχει ανταγωνισμός με τον Μητσοτάκη. Έχει να κάνει με το ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα με ηθικό τρόπο. Πιστεύω ότι ο Στέφανος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας και θ' αφοσιωθούμε ολοκληρωτικά σε αυτό».

Ο σύντροφος του κ. Κασσελάκη υπογράμμισε πως δεν τον ενδιαφέρει η πολιτική, αλλά η ιατρική και ότι με τις εμπειρίες σε ΗΠΑ και Ελλάδα, σκοπεύει να βοηθήσει στην αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών νοσηλευτικής στην Ελλάδα. «Υπάρχουν κενά και δεν υπάρχει η αυτονομία που υπάρχει στις ΗΠΑ. Θα ασχοληθώ και με την ίδρυση νοσηλευτικού κέντρου» πρόσθεσε ο Τάιλερ.

Πηγή: skai.gr

