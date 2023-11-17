Του Αντώνη Αντζολέτου

Το μέλλον του Στέφανου Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ θα εξαρτηθεί από τα νούμερα. Ποια θα είναι η δύναμη του κόμματος σε λίγες ημέρες, πόσες αποχωρήσεις θα καταγράψει η Κεντρική Επιτροπή και τι θα γράψει το «κοντέρ» όσον αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα. Πηγαίνοντας λίγο πιο μακριά και ξεπερνώντας το Συνέδριο οι ευρωεκλογές θα είναι ο σταθμός και το κρίσιμο τεστ για την παραμονή του ή όχι στο κόμμα.

Ένα κακό ποσοστό που απέχει αρκετά από το 17,8% δύσκολα μπορεί να τον κρατήσει στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Αρκετοί, μάλιστα υποστηρίζουν πως από τη στιγμή που δεν ξεπεράσει το ποσοστό των τελευταίων εθνικών εκλογών η αμφισβήτησή του θα είναι δεδομένη. Μέχρι τον Ιούνιο βέβαια θα κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι.

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει αρχίσει να «μιλάει» και χθες συνέχισε το μπαράζ επαφών του. Στέφανος Κασσελάκης, Νάσος Ηλιόπουλος και Διονύσης Τεμπονέρας πέρασαν από το γραφείο του στην οδό Αμαλίας για να συζητήσουν για την επόμενη ημέρα. Κυρίως, βέβαια για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να βρεθεί τρόπος να περιοριστούν οι αποχωρήσεις. Χθες ήταν η σειρά του Πέτρου Κόκκαλη να φύγει από την ευρωομάδα του κόμματος. Μιλώντας την ΕΡΤ δήλωσε πως εντείνονται οι συζητήσεις για τη δημιουργία νέου κόμματος

Στην περίπτωση που η ομάδα της Έφης Αχτσιόγλου αποφασίσει να αποχωρήσει την Κυριακή, ή μεγάλο κομμάτι των «6+6», μεγάλη σημασία έχει τι θα δείξει στη συνέχεια το νέο κύμα δημοσκοπήσεων. Αν καταρχάς δίπλα στον ΣΥΡΙΖΑ καταγραφεί ένα άλλο εν δυνάμει κόμμα που θα κόβει σημαντικές δυνάμεις από την αξιωματική αντιπολίτευση.

Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν έχει δείξει να έχει κάποια δυναμική στις μετρήσεις - ως είθισται με τους νέους αρχηγούς – και αυτό τον καθιστά ευάλωτο. Είναι σημαντικό, βέβαια να εξεταστούν όλα τα δεδομένα του νέου πολιτικού τοπίου. Κατά πόσο ο νέος σχηματισμός όταν συγκροτηθεί θα αντέξει στο χρόνο, αλλά και πως θα αντιδράσει το ΠΑΣΟΚ.

Κάποιοι θεωρούν δεδομένο πως ο Νίκος Ανδρουλάκης θα αρχίσει να παγιώνεται στη δεύτερη θέση, ωστόσο αν αυτό δεν συνοδευτεί και από αύξηση των ποσοστών του θα είναι προβληματικό για τη Χαριλάου Τρικούπη. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει όλο το τελευταίο διάστημα, αλλά το ερώτημα είναι τι κάνει το ΠΑΣΟΚ έχοντας απέναντί του την αξιωματική αντιπολίτευση να διασπάται απελευθερώνοντας αρκετές δυνάμεις στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Σε χθεσινή δημοσκόπηση για λογαριασμό του ACTION 24 η Opinion Poll έδειξε στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή πως το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στο 16% και ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί τρίτος με 14,7%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται πως έκανε το πρώτο βήμα και είναι σαφές πως αν επικρατήσει αυτή η εικόνα στις μετρήσεις η πίεση προς τον κ.Κασσελάκη θα είναι ακόμα πιο πολύ μεγάλη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.