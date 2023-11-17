Της Πηνελόπης Γκάλιου

Πάντα κατά την περίοδο εσωκομματικών διεργασιών, μεταξύ των κομμάτων υπάρχει ένας "άγραφος κανόνας", ένας όρος του "πολιτικού savoir vivre" που θέλει τους πολιτικούς αντιπάλους να κρατούν μία απόσταση από τα τεκταινόμενα και να μην εμπλέκονται.

Η "περίοδος χάριτος" αυτή για τον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι έλαβε τέλος. Και αυτό, όχι μόνο γιατί ολοκληρώθηκαν οι εσωκομματικές διαδικασίες, χωρίς ωστόσο να τελειώσουν και οι τριγμοί στο κόμμα της Κουμουνδούρου, αλλά και γιατί πλέον ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, δια του νέου του αρχηγού, μπαίνει πλέον δυναμικά στην πολιτική σκηνή. Μπορεί δε, ο Στέφανος Κασσελάκης να επιχειρεί να ταράξει λίγο τα νερά της ελληνικής πολιτικής σκηνής και να θεωρεί ότι κομίζει το καινούριο και το διαφορετικό, όμως η πραγματικότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης παραμένει ίδια και απαράλαχτη στο πέρασμα του χρόνου, με την επέτειο του Πολυτεχνείου να αποτελεί "σταθερή αξία" διαμάχης.

Η "σπίθα" άναψε με αφορμή μία αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη περί "μορφώματος", κατά τη συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και στο Άρη Πορτοσάλτε, πυροδοτώντας ουσιαστικά την πρώτη εξ αποστάσεως μεν, κατά μέτωπο δε, αντιπαράθεση μεταξύ των δύο αρχηγών.

«Έχω δεσμευτεί, έχω δώσει μια υπόσχεση στον εαυτό μου, να μην μιλώ για τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν νομίζω ότι ούτε ο πιο ευφάνταστος σεναριογράφος θα μπορούσε να είχε προβλέψει αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ" δήλωσε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να παρομοιάσει στη συνέχεια το "σημερινό" ΣΥΡΙΖΑ, με τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα στην τοξικότητα. "Δεν είναι τωρινό το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Και μου κάνει πολύ εντύπωση πώς κάποιοι ξαφνικά ανακάλυψαν τα trolls του διαδικτύου. Την τοξικότητα, τον κυνισμό. Όταν όλα αυτά τα trolls τα κινητοποιούσε ο ΣΥΡΙΖΑ κεντρικά, απέναντι σε πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους, δεν ήξεραν τίποτα, δεν είδαν τίποτα. Τώρα που έφυγε η προοπτική εξουσίας οριστικά και αμετάκλητα, ανακαλύφθηκαν όλες οι παθογένειες ενός μορφώματος, του οποίου ουσιαστικά ο μόνος ρόλος ύπαρξης ήταν η εξουσία" σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αντίστοιχα σκληρή ήταν και η απάντηση του Στέφανου Κασσελάκη ο οποίος δήλωσε πως "ακόμα και ένα κόμμα που κυβερνάει χέρι χέρι με την Ακροδεξιά εσωτερικού (Βορίδης, Γεωργιάδης, Πλεύρης) και εξωτερικού (Βελόπουλος), προσωπικά δε θα το αποκαλούσα ποτέ μόρφωμα, σεβόμενος τη δημοκρατική ψήφο των πολιτών. Όμως αυτή είναι η διαφορά μας" κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Η αντιπαράθεση επεκτάθηκε και στην επέτειο του Πολυτεχνείου όταν ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφέρθηκε στην σημερινή πορεία ρωτώντας αν ο κ. Κασσελάκης θα πάει σε αυτή με μπλοκ της Goldman Sachs. "Ως προς τον κύριο Κασσελάκη, καλά κάνει και θα πάει στην πορεία του Πολυτεχνείου, δεν ξέρω εάν θα πάει με το μπλοκ της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ ή θα φτιάξει ένα δικό του μπλοκ της Goldman Sachs σε πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, για να έχουμε πλέον και μία νέα συνήθεια" σχολίασε. Αναφορά που οδήγησε στην οργισμένη απάντηση του νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μίλησε για διπλή επίδειξη πολιτικής ανηθικότητας από τη ΝΔ. "Δια στόματος κυβερνητικού εκπρόσωπου θεωρεί ότι όποιος έχει εργαστεί στη Goldman Sacks είναι εν δυνάμει υποστηρικτής της δικτατορίας στην Ελλάδα!".

Η εξ αποστάσεως αντιπαράθεση συνεχίστηκε και για τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Μέσω facebook αυτή τη φορά ο Στέφανος Κασσελάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι "Παρεμβαίνει στο... μάρκετινγκ και καταργεί τις προσφορές 1+1 στα σουπερμάρκετ, με το πρόσχημα ότι οι πολίτες στοκάρουν προϊόντα! Υποτιμούν τη νοημοσύνη των πολιτών, νομίζοντας ότι αν τους επιβαρύνουν με τέτοιους έμμεσους τρόπους, δε θα το καταλάβουν" ανέφερε, λαμβάνοντας την άμεση απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου "Δεν θα καταργηθούν στις προσφορές 1+1. Aλίμονο αν απαγορεύαμε έναν τρόπο πώλησης προϊόντων άλλο ο έλεγχος και αν οι προσφορές αυτές είναι προσφορές, αν υπάρχει μία σχετική ανατίμηση πριν μπουν σε προσφορά" ξεκαθάρισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Κατόπιν όλων αυτών, όπως σχολίαζε κυβερνητικό στέλεχος, η περίοδος "χάριτος" για τον κ. Κασσελάκη και τον νέο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε. Η πραγματικότητα είναι εδώ και η κυβέρνηση παρούσα να την αντιμετωπίσει, με στόχο πάντα τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και να "αποκρούσει" και την ανυπόστατη κριτική, που μόνο σύγχηση και τοξικότητα μπορεί να προκαλέσει, σχολίαζε, δίνοντας το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί το επόμενο διάστημα η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ.



