Ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας συνεχίζει την περιοδεία του στην Κρήτη. Στη διάρκεια αυτής επισκέφθηκε, σήμερα Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024 το μπλόκο των αγροτών στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων. Τον Δ. Κουτσούμπα υποδέχτηκε ο Μανούσους Σταυριανουδάκης, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Χανίων.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στη συνάντηση του με τους αγρότες έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είναι δίκαιος ο αγώνας σας, έχετε δίκαια αιτήματα, παντού σε όλα τα μπλόκα, σε όλη την Ελλάδα που έχω περιοδεύσει και τους έχω συναντήσει τα αιτήματα είναι σωστά, πρέπει να τα πάτε μέχρι τέλους. Η κυβέρνηση πρέπει να ξέρετε είναι στριμωγμένη, ήδη, απ' τους αγώνες τους δικούς σας σε όλη την Ελλάδα και πρέπει να τη στριμώξετε ακόμα περισσότερο.

Η κάθοδος και με τρακτέρ την Τρίτη στην Αθήνα που θα γίνει απ' όλες τις περιοχές, απ' όλα τα μπλόκα στην Ελλάδα, είναι μια σημαντική κλιμάκωση. Εμείς τη στηρίζουμε και μάλιστα ο λαός της Αθήνας, εργατικά σωματεία, σύλλογοι, εργάτες, υπάλληλοι, επιστήμονες, επαγγελματίες, φοιτητές θα είναι στο πλευρό των αγροτών, θα είναι σε διαδήλωση, σε ένα μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για να στηρίξουν αυτό τον αγώνα. Γιατί είναι αιτήματα ουσιαστικά για την ίδια τη ζωή σας, για την επιβίωσή σας. Το κόστος παραγωγής έχει φτάσει στα ύψη, οι εμποροβιομήχανοι σας πουλάνε εφόδια σε πολύ ακριβές τιμές και ανεβάζουν το κόστος και μετά την ίδια ώρα αγοράζουν τα προϊόντα σε πολύ εξευτελιστικές τιμές με αποτέλεσμα ο Έλληνας αγρότης, ο κτηνοτρόφος να μην μπορεί να ζήσει ούτε την οικογένειά του, αλλά ούτε γενικά να μπορεί να κάνει την καλλιέργειά του ή να ζήσει από την κτηνοτροφία.

Και την ίδια ώρα, ξέρετε πολύ καλά, ότι δίνουν αφορολόγητο πετρέλαιο στους εφοπλιστές που δεν ξέρουν τι έχουν και απ' την άλλη μεριά στους αγρότες δεν δίνουν αυτό το δίκαιο αίτημα. Χώρια που τα 7 λεπτά την κιλοβατώρα που ζητάτε το ρεύμα, έπρεπε να έχει γίνει χθες και όχι αυτά που δίνει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ξεκίνησε με συκοφαντίες για τον αγώνα σας, μετά έφτασε σε απειλές και σε καταστολή και μετά άρχισε να μοιράζει κάποια μέτρα κοροϊδία, γιατί πρόκειται για κοροϊδία. Αυτά που λέει τώρα και που είπε στην αντιπροσωπεία των αγροτών στο Μαξίμου, ότι δίνει 82 εκατομμύρια, αυτά είναι τα μισά απ' όσα παίρνατε μέχρι το 2016 και με δόσεις. Την ώρα που η ακρίβεια έχει εκτιναχθεί στα ύψη, που ο πληθωρισμός καλπάζει και οι αγρότες χάνουν συνεχώς απ' το εισόδημα τους, δεν μπορούν να μείνουν στη γη τους, δεν μπορούν να καλλιεργήσουν δεν μπορεί ο κτηνοτρόφος να μπορέσει να μεγαλώσει τα ζωντανά του ας πούμε, χώρια τα υπόλοιπα προβλήματα, όπως για παράδειγμα στην ελιά έχουμε φέτος.

Επίσης, υπάρχουν οι φυσικές καταστροφές έχουν γίνει και ο αγρότης χάνει, ενώ δεν γίνονται έργα υποδομής και ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει στο 100% της ζημιάς έτσι όπως θα ‘πρεπε. Αυτά είναι τα ζητήματα, εμείς θα τα βάλουμε στη Βουλή, θα ξαναφωνάξουμε, τα βάλαμε και στην Ευρωβουλή, θα είμαστε κυρίως μαζί σας στους δρόμους του αγώνα.

Γιατί άμα δεν μπορεί ο νέος άνθρωπος, άμα δεν μπορεί να παράγει, να έχει την καλλιέργειά του, το χωράφι του ή να έχει την κτηνοτροφική του μονάδα πώς θα ζήσει μια οικογένεια;».

Από την πλευρά τους οι αγρότες, ευχαρίστησαν τον Δ. Κουτσούμπα για τη στήριξη στα δίκαια αιτήματά τους. Επισήμαναν ότι «το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα στη Βουλή που δεν έχει ψηφίσει την Κοινή Αγροτική Πολιτική και μάλιστα είχε ενημερώσει ότι ξεκληρίζει τον μικρομεσαίο αγρότη και κτηνοτρόφο από το χωριό του».

Τέλος, οι αγρότες επεσήμαναν ότι «θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους και ότι προγραμματίζουν να ανέβουν κι αυτοί στην Αθήνα συμμετέχοντας στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 20 Φλεβάρη, μαζί με τους αγρότες από όλη την Ελλάδα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.