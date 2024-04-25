Στη Νίσυρο βρέθηκε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης, στο πλαίσιο της πολυήμερης περιοδείας του στα νησιά του Αιγαίου.

Οι κάτοικοι του νησιού τον υποδέχτηκαν περιγράφοντας αναλυτικά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, κυρίως ως προς τις συγκοινωνίες και τη σύνδεση με τα κοντινά νησιά.

Η τραγική κατάσταση και η ακραία υποστελέχωση του νοσοκομείου της γειτονικής Κω αναγκάζει τους κατοίκους της Νισύρου να ταξιδεύουν μέχρι την Αθήνα, με το συνολικό, δυσβάσταχτο, κόστος (μεταφορά, διαμονή, διατροφή) να ξεπερνάει τα 1.000 ευρώ, όπως εξήγησαν οι κάτοικοι στον Στ. Κασσελάκη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ευχαρίστησε θερμά τους εθελοντές υγειονομικούς που καλύπτουν επί δεκαετίες με αυταπάρνηση τα τεράστια κενά του δημόσιου συστήματος Υγείας.

Επανέλαβε ότι απαιτούνται ισχυρά κίνητρα και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των νησιών, προκειμένου να τεθεί με ρεαλιστικούς όρους ο κρίσιμος στόχος της αποκέντρωσης.

Επόμενος σταθμός της περιοδείας του Στέφανου Κασσελάκη, η Κως.

