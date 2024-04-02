Τους 14 πρώτους υποψήφιους για τις ευρωεκλογές ανακοίνωσε το κόμμα ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ-Ανδρέας Λοβέρδος.

Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα έχουν ανακοινωθεί και τα σαρανταδύο πρόσωπα του ευρω-ψηφοδελτίου, τα οποία κατάγονται από διαφορετικές περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας και όπως πολύ χαρακτηριστικά έχει πει ο Πρόεδρος του κόμματος πρόκειται για πολίτες που «προέρχονται από την κοινωνία, με έντονη πολιτικότητα και που έρχονται στην πολιτική για να την υπηρετήσουν με κοινή λογική και μετριοπάθεια».

Ακολουθούν και οι δεκατέσσερις υποψήφιοι ευρωβουλευτές με επικεφαλής υποψήφιο τον ίδιο τον Ανδρέα Λοβέρδο

1. Ανδρέας Λοβέρδος: Πρόεδρος κόμματος ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ, Καθηγητής Πανεπιστήμιου, Δικηγόρος, πρ.Υπουργός

2. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου: Αντιπρόεδρος κόμματος ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ

Ο Θεόδωρος Π. Παπαθεοδώρου Καθηγητής Αντεγκληματικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Maitre de Conférences στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της La Rochelle (Γαλλία). Γεννήθηκε στην Πάτρα, είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος και Διδάκτορας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Poitiers (Γαλλία). Τον Δεκέμβριο του 2009 εξελέγη Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και άσκησε τα καθήκοντά του μέχρι τον Ιούνιο του 2012, οπότε και ορίσθηκε Υφυπουργός Παιδείας (2012-2013). Κατά την περίοδο 2015-2019 διετέλεσε Βουλευτής Αχαΐας με το ΠΑΣΟΚ. Υπήρξε εμπειρογνώμονας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει αναπτύξει ευρωπαϊκές δράσεις για τη δικαιοσύνη, την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μετανάστευση. Το 2003, η Γαλλική Δημοκρατία του απένειμε το Παράσημο της Τάξης του Ακαδημαϊκού Φοίνικα.

3. Βασίλης Σίμος: Πολιτικός Εκπρόσωπος κόμματος ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ

Ο Βασίλης Σίμος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17 Μαρτίου το 1991 και κατοικεί στα Κάτω Πατήσια.Είναι Πρόεδρος της Κεντρικής Ιχθυαγοράς Αθηνών και διατηρεί εκεί 2 ιχθυοπωλεία. Απόφοιτος του 65ου Γενικού Λυκείου Αθηνών, σπούδασε Λογιστική & Χρηματοοικονομικά στο Πανεπιστήμιο Ηρακλείου Κρήτης και είναι πτυχιούχος Δημοσιογραφίας . Έχει ασχοληθεί ενεργά στο χώρο της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου στο κομμάτι της παρουσίασης ψυχαγωγικών εκπομπών . Έχει γνώση Αγγλικών και Γερμανικών . Στον ελεύθερο του χρόνο δεν θα χάσει στιγμή για άθληση όντας λάτρης του αθλητισμού. Μότο του : όλα αλλάζουν με την «τριβή».

4. Μαρία Μηλίνη: Διευθύντρια Επικοινωνίας Α.Λοβέρδου

Η Μαρία Δ.Μηλίνη γεννήθηκε στις 26 Ιουνίου 1976, κατάγεται από τη Μακρινίτσα Πηλίου και εργάζεται ως δημοσιογράφος από το 1998. Σπούδασε Φιλολογία με εξειδίκευση στη Νεοελληνική και Μεσαιωνική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και δημοσιογραφία στη Σχολή του Ant1. Μιλά αγγλικά και γερμανικά. Είναι παντρεμένη από το 2004 με τον δικηγόρο Βόλου Κωστάκη Παπαδόπουλο και μητέρα της Πολυξένης-Ευδοκίας Παπαδοπούλου, φοιτήτριας στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Υπήρξε ενεργό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας από τα μαθητικά της χρόνια μέχρι το 2016 οπότε συνεργάστηκε με τον Α.Λοβέρδο και έκτοτε δηλώνει «λοβερδική». Αγαπά την πολιτική και στρατιωτική ιστορία, τον Ολυμπιακό και το σκυλάκι της τη Βικτώρια.

5. Ειρήνη Βλασακάκη

Η Ειρήνη Βλασακάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981 και κατάγεται από το ακριτικό Ασημένιο Διδυμοτείχου. Σπούδασε Γεωπονία στην Ελλάδα και την Πορτογαλία και συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικολογία (Τροπική Οικολογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων) στη Νορβηγία και την Κόστα Ρίκα. Εργάστηκε στη Σουηδία, για την ελληνική χλωρίδα και στη Νορβηγία όπου πήρε μέρος σε ειδική αποστολή στα νησιά Σβάλμπαρντ. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, απασχολήθηκε σε αεροπορικές εταιρείες και παράλληλα ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό της στη Μετάφραση. Ήταν εθελόντρια στις μεγάλες διοργανώσεις της Ελλάδας (Ολυμπιακοί Αγώνες, Eurovision, UEFA Champions League, κά) και στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Εργάζεται ως Μεταφράστρια και Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων στον χώρο του Τουρισμού. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και λατρεύει κάθε αθλητική δραστηριότητα.

6. Ιωάννης Βουρνάς

Ο Ιωάννης Βουρνάς γεννήθηκε στη Μεσσηνία. Τελείωσε το Γυμνάσιο στην Καλαμάτα. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Υπηρέτησε τη θητεία του ως έφεδρος ανθυποσμηναγός. Από το 1984 ασκεί το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού, ασχολούμενος με μελέτες και κατασκευές ιδιωτικών έργων, σε ολόκληρο το Νομό Μεσσηνίας, στην Ηλεία και τη Λακωνία. Είναι παντρεμένος με την Ανδριάνα Καλλιμώρου, και πατέρας της Χριστίνας και του Αλέξανδρου, που ασκούν το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού μαζί του. Διετέλεσε μέλος της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννήσου εκλεγόμενος με προσωπικό ανεξάρτητο συνδυασμό από το 2010 έως το 2019 και αντιπρόεδρος την περίοδο 2013-2016.

7. Χρήστος Γκιλίτσης

Ο Χρήστος Γκιλίτσης είναι διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ρώμης και εργάζεται ως Ιατρός Καρδιολόγος από το 1993. Εργάστηκε στο Νοσοκομείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αθηνών και μετά την απόκτηση του τίτλου του Ειδικού Καρδιολόγου εγκαταστάθηκε στην Κόρινθο, όπου εργάζεται ως Ειδικός Καρδιολόγος τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια. Έχει πλήθος ιατρικών δημοσιεύσεων σε ελληνικά και ξένα ιατρικά περιοδικά και μιλάει άριστα αγγλικά και ιταλικά. Η πολιτική του δραστηριότητα στο Νομό Κορινθίας υπήρξε έντονη αφού έχει διατελέσει Πρόεδρος της Κοινότητας Κρυονερίου και υποψήφιος βουλευτής με το ψηφοδέλτιο του Π.Α.Σ.Ο.Κ σε σειρά εκλογικών αναμετρήσεων. Είναι πατέρας δύο παιδιών της Δέσποινας και του Νικολάου Κωνσταντίνου.

8. Νίκος Κανελλάκης

Ο Νίκος Κανελλάκης είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Πολυτεχνείου της Πάτρας και κάτοχος Msc in Project Management and Product Development από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχει εργαστεί σε μεγάλες τεχνικές εταιρίες και τράπεζες. Σήμερα, διατηρεί τεχνικό γραφείο μελετών. Από το 1998 μέχρι το 2023 ήταν Δημοτικός Σύμβουλος ενώ έχει διατελέσει επί σειρά ετών Αντιδήμαρχος. Έχει εκλεγεί και συμμετάσχει σε συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης, όπως στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) και στον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Πόλεων (ΣΒΑΠ). Το 2019 ήταν υποψήφιος Δήμαρχος Φιλοθέης Ψυχικού. Είναι Πρόεδρος του Lions Club Psychiko και Διευθυντής Φιλανθρωπίας του AHEPA Golf Club Hellinikon HJ-49.

9. Λένα (Ελένη) Κάραλη

Η Λένα (Ελένη) Κάραλη γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ρίο Πατρών. Είναι κόρη του Κωνσταντίνου Κάραλη εστιάτορα και την Χαρίκλειας Ρουσάκου. Αποφοίτησε από την Αρχιτεκτονική Σχολή του ΑΠΘ και το 2014 απέκτησε Master στην Προστασία Μνημείων του ΕΜΠ. Η άριστη μεταπτυχιακή της εργασία για την αναστήλωση του Προπύλου και την αποκατάσταση της Αδριάνειας δεξαμενής και την ανάπλαση της πλατείας, έχει προσελκύσει και το ενδιαφέρον του Δήμου Αθηναίων και της ΕΥΔΑΠ. Από το 1995 διατηρεί στην Πάτρα και την Κηφισιά αρχιτεκτονικό γραφείο μελετών και κατασκευής ιδιωτικών έργων, πολλά από τα οποία έχουν δημοσιευτεί. Από το 2019 δραστηριοποιείται και στον τομέα του τουρισμού. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά. Έχει κάνει δύο γάμους και από το 2015 ζει στην Κηφισιά με τον γιο της και τον Ιατρό Νίκο Δαούτη.

10. Ιωάννα Κώστα

Η Ιωάννα Κώστα γεννήθηκε στην Έδεσσα το 1971. Τόπος κατοικίας Νάουσα Ημαθίας. Παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών. Πτυχίο Λογιστικών και Χρηματοοικονομικών Σπουδών. Υπάλληλος Ιδιωτικού τομέα: γραμματειακή υποστήριξη, ασφαλιστικός σύμβουλος, στέλεχος πωλήσεων. Ενασχόληση με τα κοινά: υποψήφια Δημοτική σύμβουλος για την πόλη της Νάουσας το 2002 και το 2006 και μέλος συντονιστικής επιτροπής τοπικής οργάνωσης Νάουσας ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ.

11. Αντώνιος Νέστορας

Ο Δρ. Αντώνιος Νέστορας είναι Αναπληρωτής Διευθυντής του European Liberal Forum (ELF). Δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στη Σχολή Διακυβέρνησης του Vrije Universiteit Brussel (VUB). Το έργο του έχει δημοσιευθεί σε επιθεωρημένα περιοδικά, συλλογικούς τόμους, και βιβλία. Εμφανίζεται συχνά σε Ευρωπαϊκά ΜΜΕ όπως το EuroNews, Euractiv και EUObserver, ενώ είναι και αρχισυντάκτης του Future Europe Journal. Έχει διπλό διδακτορικό στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες από τα πανεπιστήμια των Βρυξελλών και της Αμβέρσας, ενώ του έχει απονεμηθεί η υποτροφία Huygens από το Πανεπιστήμιο του Leiden. Το βιβλίο του “Belonging to the West: Geopolitical Myths and Identity in Modern Greece” κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Brill. Είναι από την Θεσσαλονίκη, και είναι πατέρας δύο κοριτσιών.

12. Θεοδώρα-Βιργινία (Ράνια) Ντάλλη

Η Θεοδώρα-Βιργινία (Ράνια) Ντάλλη γεννήθηκε στη Θήβα το 1968. Εισήχθη 17η στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ολοκλήρωσε τις σπουδές της με υποτροφία. Έχει Μάστερ στο Δημόσιο Δίκαιο από τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Μπορντώ και Μάστερ στις Σπουδές στην Εκπαίδευση από το ΕΑΠ. Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ρωσικά. Ασκεί μάχιμη δικηγορία. Διδάσκει Νομικά, Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες στη δημόσια εκπαίδευση. Ασχολείται με την καλλιέργεια φυστικοδέντρων στα πατρογονικά κτήματα στη Φθιώτιδα. Εξελέγη Κοινοτική Σύμβουλος Κηφισιάς (2019-2023). Συμμετέχει σε θεσμικά όργανα των Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης (2023 έως σήμερα). Είναι μητέρα δύο παιδιών, του γιατρού Παύλου Τσαμπάρη και της βιοχημικού Μαρίνας Τσαμπάρη.

13. Βασιλική Ξεπαπαδάκη Παπαδημητρίου

Η Βασιλική Ξεπαπαδάκη Παπαδημητρίου γεννήθηκε το 1977. Κατάγεται από τον Δομοκό και τα Φάρσαλα όμως, ζει και δραστηριοποιείται στην Ρόδο . Είναι έγγαμη και μητέρα δύο παιδιών. Είναι Πολιτικός Επιστήμων - Διεθνολόγος. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Δημόσια Διοίκηση στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η διπλωματική διατριβή της αφορούσε στην ελληνοτουρκική διένεξη, της απονεμήθηκε υποτροφία ως πρωτεύσασα στο έτος και διετέλεσε μέλος της Μονάδας Έρευνας για την Διεθνή και Ευρωπαϊκή Πολιτική. Θήτευσε στον Δήμο Ρόδου ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος, Αντιδήμαρχος (2014-2019) και Ειδική Σύμβουλος Δημάρχου (2020-2023) με κύρια πάντα αρμοδιότητα τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Διοίκησης και την ένταξη Έργων και Δράσεων σε εθνικές ή ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Υπηρέτησε τα Δωδεκάνησα ως Πρόεδρος ΔΣ της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ) και Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Leader/CLLD 2014-2020».

14. Ιωάννα Σπανομάρκου

Η Ιωάννα Σπανομάρκου είναι παραγωγός, οικονομολόγος κι επιχειρηματίας, εξειδικευμένη στο budgeting και risk management στον κινηματογράφο/μουσική βιομηχανία. Είναι βραβευμένη σε διεθνείς διοργανώσεις και φεστιβάλ και μέλος της επιτροπής ψηφοφορίας των GRAMMY. Δημιουργίες της έχουν συμπεριληφθεί σε ταινίες/σειρές σε Netflix και AppleTv. Προωθεί επενδύσεις στον ελληνικό κινηματογράφο, αναδεικνύοντας την Ελλάδα στη διεθνή σκηνή. Από νεαρή ηλικία ασχολείται ενεργά με την πολιτική, στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην ουσιαστική αντιπροσώπευση των Ελλήνων στο Ευρωκοινοβούλιο. Η αγάπη της για την ιστορία και τον πολιτισμό, αποτελεί άσβεστο πάθος για εκείνη, που συνοδεύει ολόκληρη την πορεία της. Είναι παντρεμένη και μητέρα ενός κοριτσιού.

