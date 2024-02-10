Σύσκεψη Αυγενάκη με τους αγρότες της Κρήτης: «Μέσα από το διάλογο σίγουρα όλοι γινόμαστε πιο σοφοί»

Σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους, με τον πρωτογενή τομέα φορείς, όπως αγροτοσυνδικαλιστές, συνεταιριστές, εκπροσώπους επιστημονικών φορέων όπως τον ΕΛΓΑ και εκπρόσωπους της αυτοδιοίκησης, πραγματοποιεί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος επανέλαβε ότι «μέσα από το διάλογο σίγουρα όλοι γινόμαστε πιο σοφοί και σίγουρα κερδισμένοι είναι οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, τους οποίους υπηρετούμε με ευλάβεια και σεβασμό».

Ο κ. Αυγενάκης σημείωσε για μια ακόμη φορά, ότι «δεν είμαστε απέναντι, είμαστε στην ίδια πλευρά της όχθης και πασχίζουμε για το καλύτερο των ανθρώπων που δουλεύουν κάτω από αντίξοες συνθήκες» ενώ πρόσθεσε ότι «ξέρουμε πολύ καλά τις ιδιαιτερότητες, τις δυσκολίες, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και τοπικά και εθνικά αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, για το λόγο αυτό δουλεύουμε συντονισμένα όλοι μαζί».

Ο Λευτέρης Αυγενάκης χαρακτήρισε ενδιαφέρουσες τις συσκέψεις όπως αυτή που γίνεται σήμερα στην Κρήτη, όσο και αυτή που θα γίνει αύριο στην Κομοτηνή και αυτή που έγινε χθες στο μπλόκο στο Κάστρο Βοιωτίας, σημειώνοντας ότι μέσω αυτών συνεχίζεται ο διάλογος, ενόψει και της συνάντησης που αναμένεται να έχει την Τρίτη το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αντιπροσωπεία του συντονιστικού των μπλόκων.

«Περισσότερα λύνονται με το διάλογο και με την κοινή προσπάθεια» τόνισε ο κ. Αυγενάκης που είπε ότι «οι προθέσεις της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρες».

«Είναι σαφές ότι και βελτιωτικά έργα πρέπει να γίνουν και σοβαρές παρεμβάσεις, έτσι ώστε η ζωή, η καθημερινότητα αλλά και το κόστος παραγωγής των αγροτών, να μειωθεί» πρόσθεσε ο ΥπΑΑΤ συμπληρώνοντας πως «όσο η οικονομία εξελίσσεται -και εξελίσσεται καλά- άλλο τόσο είμαστε αισιόδοξοι για τα επόμενα βήματα, τα επόμενα γενναία βήματα της κυβέρνησης υπέρ των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων και των μελισσοπαραγωγών της χώρας μας». Καταλήγοντας ο κ. Αυγενάκης, ευχαρίστησε τους αγρότες της Κρήτης.

«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου σε όλους τους αγρότες της Κρήτης, διότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές με τη στάση τους και τη συμπεριφορά τους, έχουν δείξει μία έμπρακτη εμπιστοσύνη και στήριξη στην ηγεσία του υπουργείου και συνολικά στην κυβέρνηση» και πως «είμαστε εδώ να παλέψουμε για τα δίκαια αιτήματα των παραγωγών, να διορθώσουμε στρεβλώσεις του παρελθόντος και είμαστε εδώ με απόλυτη εμπιστοσύνη και στόχο, να κάνουμε τον αγροτικό τομέα της χώρας αλλά και της Κρήτης καλύτερο και πιο περήφανο».

Ανάμεσα στα ζητήματα που τέθηκαν στον κ. Αυγενάκη, ήταν μεταξύ άλλων, το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι τιμές προϊόντων όπως πχ το γάλα, οι επιδοτήσεις, το μεταφορικό ισοδύναμο αλλά και το αίτημα η Κρήτη να αντιμετωπιστεί ως νησιωτική περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

