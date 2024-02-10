«Κρυφτό» στη Βουλή για τα ομόφυλα ζευγάρια

Του Αντώνη Αντζολέτου

Την εβδομάδα που έρχεται η πολιτική συζήτηση θα επικεντρωθεί στα ομόφυλα ζευγάρια. Το νομοσχέδιο μπαίνει την Τετάρτη στην Ολομέλεια και ψηφίζεται την επόμενη ημέρα. «Πονοκέφαλος» επικρατεί σε πολλά στρατόπεδα και αυτό φάνηκε από το «κρυφτό» στη Βουλή για το ποιος θα καταθέσει αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία. Η Ελληνική Λύση βγήκε αρχικά μπροστά, όμως το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου διαθέτει 12 βουλευτές. Το αίτημα για «συνεργασία» που έγινε (απαιτούνται 15 υπογραφές) δεν βρήκε ανταπόκριση και έτσι η σύμπραξη Ελληνικής Λύσης με Νίκη αναμένεται να δώσει τη λύση.

Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, αλλά και ΚΚΕ έχουν τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών. Ωστόσο κανείς δεν προχώρησε στην κατάθεση αιτήματος ονομαστικής. Η αλήθεια είναι πως είχαν ακόμα χρόνο προκειμένου να το σκεφτούν. Φοβήθηκαν μην βγουν στο φως τα εσωκομματικά τους προβλήματα; Τόσο στην Κουμουνδούρου όσο και στη Χαριλάου Τρικούπη επιθυμούν να αναδείξουν τις «απώλειες» που θα καταγράψει η πλειοψηφία στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Εκτιμάται πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα άφηνε αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη. Στο ΠΑΣΟΚ υπολογίζεται διψήφιος αριθμός όσων εκφράζουν σκεπτικισμό για το νομοσχέδιο με την ηγετική ομάδα, ωστόσο να υποστηρίζει πως οι τελικές απώλειες θα είναι μονοψήφιες. Στον ΣΥΡΙΖΑ κανείς δεν γνωρίζει ακόμα πως θα συμπεριφερθούν ο Παύλος Πολάκης και η Αθήνα Λινού και αν η αποχή είναι η λύση προκειμένου να μην «ενεργοποιηθεί» η κομματική πειθαρχία για την οποία είχε μιλήσει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Έτσι όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, θα είναι το πρώτο νομοσχέδιο που η Νέα Δημοκρατία δεν θα το περάσει στηριγμένη στις δικές της δυνάμεις, αλλά με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Οι «αποχές» και τα «όχι» για την κυβερνητική παράταξη δεν αποκλείεται να φτάσουν αθροιστικά τα 40. Η Βουλή την ερχόμενη Πέμπτη θα παρουσιάζει μια πολύ διαφορετική εικόνα. Είναι μια πολύ διαφορετική συνθήκη. Όλοι θα ψάχνουν αυτούς που θα λείπουν, ενώ τα τηλέφωνα αναμένεται να πάρουν «φωτιά» μέχρι την τελευταία στιγμή. Το «μασάζ» συνεχίζεται και στο ΠΑΣΟΚ. Θα χρειαστεί, μάλιστα να πραγματοποιηθεί και τρίτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας πριν έρθει η κρίσιμη ώρα της ψηφοφορίας. Είναι γεγονός πως από τα δεξιά της η πλειοψηφία έχει δεχτεί πίεση. Ήδη η Ελληνική Λύση παρουσιάζεται με αυξημένες δυνάμεις στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Απλώς στο κυβερνητικό στρατόπεδο πιστεύουν πως αρκετά σύντομα θα «κάτσει» η σκόνη που έχει σηκωθεί και ότι υπάρχει αρκετός χρόνος μέχρι τις ευρωεκλογές.



