Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κασσελάκης: Κρίμα που έκλεισε το Trump University και δεν πρόλαβε να κάνει franchise στην Ελλάδα

«Με τον θεσμό του franchising  που εισάγει η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο, ετοιμαστείτε για «επενδύσεις» του κάθε διαπλεκόμενου που θέλει να ονομάσει το μαγαζάκι του πανεπιστήμιο», τονίζει ο πρ. του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ 

Κασσελάκης για Πανεπιστήμια

«Αντισυνταγματικό το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, σύμφωνα με οκτώ έγκριτους συνταγματολόγους, που εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση», αναφέρει σε ανάρτησή του στο «Χ» (πρώην twitter) ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κασσελάκης, «με τον θεσμό του franchising (!) που εισάγει η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο, ετοιμαστείτε για «επενδύσεις» του κάθε διαπλεκόμενου που θέλει να ονομάσει το μαγαζάκι του πανεπιστήμιο».

 
«Κρίμα που έκλεισε το Trump University μέσα σε όργιο σκανδάλων διαφθοράς, και δεν πρόλαβε να κάνει franchise στην Ελλάδα», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Στέφανος Κασσελάκης πανεπιστήμια νομοσχέδιο ΑΕΙ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark