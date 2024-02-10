«Αντισυνταγματικό το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, σύμφωνα με οκτώ έγκριτους συνταγματολόγους, που εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση», αναφέρει σε ανάρτησή του στο «Χ» (πρώην twitter) ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κασσελάκης, «με τον θεσμό του franchising (!) που εισάγει η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο, ετοιμαστείτε για «επενδύσεις» του κάθε διαπλεκόμενου που θέλει να ονομάσει το μαγαζάκι του πανεπιστήμιο».

«Κρίμα που έκλεισε το Trump University μέσα σε όργιο σκανδάλων διαφθοράς, και δεν πρόλαβε να κάνει franchise στην Ελλάδα», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

