Bρούτσης: Τα γήπεδα ανοίγουν σε ένα διαφορετικό περιβάλλον – Αναχαιτίζουμε την παραβατικότητα

Στην επανέναρξη της αθλητικής δραστηριότητας με παρουσία θεατών αναφέρθηκε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Βρούτσης αναφέρθηκε στο διαδικαστικό κομμάτι, όσον αφορά το κομμάτι της ασφάλειας των γηπέδων και όσον αφορά τα εισιτήρια και δήλωσε: «Τα γήπεδα ανοίγουν σε ένα νέο περιβάλλον, στο οποίο πλέον ο νέος νόμος του κράτους, με ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή και με απόλυτη συνεννόηση με όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους των ΠΑΕ, της Σούπερ Λιγκ και της μπάσκετ λιγκ, σε απόλυτη συνεννόηση και σε μία συμμαχία απέναντι στη βία.

Ξεκινάμε με ένα χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο, το οποίο ολοκληρώνεται σε δύο μήνες από τώρα, ξεκινώντας από 13 Φεβρουαρίου, με ένα πλαίσιο ολοκαίνουριο, το οποίο έχει κυρώσεις δρακόντειες. Αυτό είναι το καινούργιο.

Τα γήπεδα ανοίγουν σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, δρακόντειες κυρώσεις, καθώς η ΔΕΑΦ, της οποίας το ΦΕΚ ανακοινώθηκε χθες, επιτρέψτε μου να σας πω και είναι και υπό τη μορφή ανακοίνωσης είδησης, πρόεδρος της είναι ο εφέτης εισαγγελέας, ο πρόεδρος Εφετών, εισαγγελίας ο κ. Καίσαρης.

Άρα λοιπόν, ξεκινάμε με ένα πλαίσιο αυστηρών κυρώσεων και από την Τρίτη όποιοι αγώνες γίνονται, σε οποιοδήποτε άθλημα και σε οποιοδήποτε χώρο, να ξέρετε ότι οι κυρώσεις αυτές ισχύουν και να είναι πολύ προσεκτικοί.

Μετά είναι το δεύτερο ορόσημο, το χρονικό που αφορά την 6/3, τις κάμερες. Ήδη προετοιμάζονται όλα τα γήπεδα. Έχουμε εκδώσει το σχετικό ΦΕΚ, το οποίο περιγράφει πολύ αναλυτικά ποιες κάμερες θα μπουν, τι αναλύσεις θα έχουν. Ήδη τρέχουν αυτή τη στιγμή και οι ομάδες του μπάσκετ και οι ομάδες του ποδοσφαίρου και 9/4, το τελευταίο χρονικό ορόσημο, βάσει του οποίου πλέον οριστικοποιούνται οι διαδικασίες εγκατάστασης τεχνικών μηχανημάτων σε όλα τα γήπεδα της Super League 1, δηλαδή του ποδοσφαίρου της παλιάς πρώτης εθνικής και εγκαθίστανται μηχανήματα τα οποία ταυτοποιούν κάθε έναν που θα μπαίνει στο γήπεδο».

Ως προς τα μέτρα που θα εφαρμοστούν ενάντια στη βία, τόνισε πως: «Είναι γκολ από τα αποδυτήρια, γιατί αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που περιγράφετε. Τα γήπεδα κλείσανε δύο μήνες. Στους δύο αυτούς μήνες προετοιμάστηκε ένα καινούργιο νομοσχέδιο με μεταρρυθμίσεις, με καινοτομίες. Έγιναν συνεννοήσεις με όλα τα γήπεδα, το καθένα ξεχωριστά και με την κάθε ΠΑΕ ξεχωριστά. Προετοιμάστηκαν όλες εκείνες οι διαδικασίες που απαιτούνται για να εισαχθεί ένα νομοσχέδιο.

Μπήκε ένα νομοσχέδιο το οποίο συζητήθηκε με ευρεία άνεση και ταυτόχρονα πέρασε σε διαβούλευση, πέρασε σε επιτροπές, πέρασε στην Ολομέλεια, ψηφίστηκε με ευρεία συνεννόηση και συμμετοχή των κομμάτων και από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε πλέον στην τελική ευθεία όχι χρονοκαθυστέρηση δεν υπάρχει, σκεφτείτε ότι αυτό το οποίο επιχειρούμε τώρα, έλειπε για είκοσι χρόνια και αυτό το οποίο πάμε να κάνουμε σε δύο μήνες, δηλαδή η ταυτοποίηση των προσώπων έλλειπε για πολλές δεκαετίες, δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα.

Και τώρα πάμε να φτιάξουμε ένα ολοκαίνουργιο πλαίσιο μέσα σε ένα χρονικό διάστημα και σε ένα χρονικό ορίζοντα, σπάζοντας κάθε ρεκόρ σε επίπεδο αποφασιστικότητας, ετοιμότητας και υλοποίησης».

Kάρτα φιλάθλων και κάμερες

Για τα εισιτήρια και παλαιότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, δήλωσε ότι: «Να επιβεβαιώσω ότι είχαν θεωρητικά νομοθετηθεί. Παραδείγματος χάρη, οι κάμερες το 2005 με Γιώργο Ορφανό, ως τότε υφυπουργό του Αθλητισμού, είχε νομοθετήσει. Δυστυχώς όμως, το νομοθετικό πλαίσιο ήταν ένα πλαίσιο το οποίο ήταν αόριστο και το οποίο είχε τεράστιες ελλείψεις. Ελλείψεις δηλαδή που δεν προσδιόριζαν αυτά που τώρα κάνουμε. Ποιες κάμερες θα τοποθετηθούν, τι ανάλυση θα έχουν, τι θα βλέπουν οι κάμερες, τι υποχρεώσεις διέπουν και την ΠΑΕ αλλά και την αστυνομία και το υπουργείο Αθλητισμού. Όλο αυτό το οποίο φέρνουμε σήμερα ως μία καινούργια διαδικασία. Δεν υπήρχε. Ουσιαστικά λοιπόν, οι κάμερες είχαν νομοθετηθεί με τη μορφή ευχής.

Το άλλο για κάρτα φιλάθλου. Πράγματι ο Σταύρος Κοντονής σωστά διέβλεψε το 2015 την αναγκαιότητα της ταυτοπροσωπίας. Νομοθέτησε την ονομαζόμενη κάρτα φιλάθλου για να μπορούμε να προσδιορίζουμε ποιος μπαίνει στο γήπεδο. Δεν υλοποιήθηκε ποτέ γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα να γίνει πράξη και να υλοποιηθεί.

Σήμερα φέρνουμε τη νέα τεχνολογία, το κινητό τηλέφωνο, αυτό εδώ με το οποίο τώρα μιλάμε μέσα. Εδώ θα διασταυρώνεται η ταυτότητα ηλεκτρονικά και το κινητό.

Καινούργιο τελείως δεν υπήρχε. Αυτό το οποίο μας κάνει ακράδαντα να πιστεύουμε ότι θα υλοποιηθούν είναι ότι η νομοθεσία από μόνη της έχει τους μηχανισμούς υλοποίησης χωρίς την παρέμβαση της πολιτείας.

Δηλαδή οι κάμερες από τις 6 Μαρτίου και μετά θα λειτουργούν αυτοματοποιημένα ως διαδικασία χωρίς την παρέμβαση της πολιτείας.

Όποιο σε όποιο γήπεδο, όποια ΠΑΕ μπάσκετ ή ποδοσφαίρου δεν έχει τις κάμερες, με τη συγκεκριμένη τεχνολογία δεν θα ξανανοίξει το γήπεδό της από φιλάθλους.

Το ξέρουν όλοι. Προχθές είδα τον Ευθύμη τον Ρετζιά, εκπρόσωπο του μπάσκετ, τον εκπρόσωπο του ποδοσφαίρου Μηνά Λυσσάνδρου. Δώσαμε τα χέρια, ξεκινούν και αυτοί στηρίζοντας την προσπάθεια. Μία προσπάθεια, ενημέρωσης και εγκατάσταση καμερών και εάν υπάρχει ποδοσφαιρική εταιρεία ανώνυμη Super League 1 από 9/4 και δεν έχει εγκαταστήσει τον μηχανισμό ταυτοποίησης εισιτηρίων, δεν θα ξανανοίξει το γήπεδό της».

Τα εισιτήρια

Ακολούθως και απαντώντας για το αν μεταβιβάζονται εισιτήρια από γονέα σε παιδί, αλλά και για την είσοδο ανηλίκων, καθώς και για όσους δεν έχουν smarth phone, σχολίασε: «Η υπουργική απόφαση που θα βγει η Κοινή Υπουργική Απόφαση μεταξύ Βρούτση – Παπαστεργίου, Αθλητισμού και Ψηφιακής, θα περιλαμβάνει και όλα αυτά που θέτετε και θα απαντάει π. χ. 15 χρονών παιδί και κάτω θα είναι μόνο με το γονέα του για να μπορεί να μπει στο γήπεδο, 15 χρονών και πάνω θα έχει τη δυνατότητα να μπει και μόνο του στο γήπεδο.

Τα εισιτήρια διαρκείας. Περιμένουμε την απάντηση. Είναι θέμα διαδικασίας δική μας. Μπορούμε να κάνουμε ό, τι επιλέξουν οι ΠΑΕ. Αλλά προσέξτε το διαρκείας εισιτήριο δεν αποφασίζουμε εμείς οι εταιρείες Θα αποφασίσουν δηλαδή οι ποδοσφαιρικές εταιρείες. Θα αποφασίσει ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός ο Άρης, ο ΠΑΟΚ τι θέλουν. Περιμένουμε την απόφασή τους. Εάν θέλουν τα διαρκείας να μεταβιβάζονται ή όχι.

Το σύστημά μας τεχνολογικά μπορεί να υποστηρίξει οποιαδήποτε διαδικασία. Δηλαδή το διαρκείας εισιτήριο του κ. Κοτταρίδη να μεταφερθεί και να διαβιβαστεί σε κάποιον άλλο. Μπορούμε να το κάνουμε ή να μη μεταβιβαστεί, αλλά δεν είναι δικαίωμα σας, ούτε δικαίωμα μας.

Είναι απόφαση των εταιρειών και θα περιμένουμε την απάντησή τους για να το ενσωματώσουμε στην υπουργική απόφαση, η οποία οσονούπω θα βγει στην εβδομάδα που μπαίνει».

Απαντώντας στο ερώτημα αν με μία πιθανή εφαρμογή των μέτρων νωρίτερα, θα υπήρχε διαφορετική εξέλιξη και αποφυγή των θυμάτων της τελευταίας περιόδου, είπε πως: «Η απάντηση έχει ήδη δοθεί και στη Βουλή από μένα και θα την επαναλάβω. Το νομοσχέδιο αυτό δεν προβλέπει τη νίκη απέναντι στο μέτωπο της εγκληματικότητας και δεν υπάρχει νομοσχέδιο όχι στην Ελλάδα, στον κόσμο ολόκληρο, που να νικάει την εγκληματικότητα. Σκεφτείτε ότι αν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, με τους ποινικούς νόμους που έχουμε, δεν θα υπήρχε εγκληματικότητα. Δείτε όμως τι γίνεται γύρω μας. Το νομοσχέδιο επιχειρεί κάτι άλλο.

Επιχειρεί να εκσυγχρονίσει το πλαίσιο στα γήπεδα ποδοσφαίρου της χώρας μας και του μπάσκετ, μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι πλέον θωρακισμένο απόλυτα με την πιο σύγχρονη τεχνολογία, ότι γίνεται στις πιο σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες στον αθλητισμό. Κάνουμε λοιπόν πράξη κάτι το οποίο λείπει στην πατρίδα μας. Φωτίζουμε κάθε περιοχή του γηπέδου. Ο νόμος περιγράφει αναλυτικά τι βλέπει η κάμερα ή κάθε κάμερα ξεχωριστά, από τα αποδυτήρια μέχρι τους εξωτερικούς χώρους, το ζουμ το οποίο θα υπάρχει, θα ξέρουν όλοι ότι το ξέφραγο αμπέλι – γήπεδο σταματάει να υπάρχει.

Θα ξέρουν όλοι ότι από τις 6/3 και μετά με τις κάμερες και από τις 9/4 όσοι μπαίνουν στο γήπεδο ξέρουμε το όνομα τους, το τηλέφωνό τους, τη διεύθυνσή τους.

Ξέρουμε τα πάντα γι αυτούς. Αυτό είναι καινούργιο. Δεν αντιμετωπίζουμε την εγκληματικότητα. Το λέω αυτό γιατί παρερμηνεύεται πολλές φορές και λένε μα θα νικήσετε την εγκληματικότητα. Όχι, δεν νικάμε την εγκληματικότητα. Αναχαιτίζουμε την παραβατικότητα που γεννιέται και εκκολάπτεται μέσα στο γήπεδο.

Να γίνει σαφές. Μέσα στα γήπεδα κατ εξοχήν του ποδοσφαίρου εκκολάπτεται, ομαδοποιεί αυτή η παραβατική συμπεριφορά από αυτούς τους φιλάθλους, οι οποίοι στο τέλος τέλος δεν αγαπάνε και την ομάδα τους, γιατί η συμπεριφορά τους το αντίθετο δείχνει.

Είναι συγκυριακά σε ένα γήπεδο, σε μία ομάδα που τη χρησιμοποιούν ως άλλοθι για να βγάλουν τις παραβατικές συμπεριφορές. Αυτούς λοιπόν θα τους ξέρουμε. Έτσι, αυτή η φωτεινή πλέον διάσταση που θα έχουμε μέσα από το νομοσχέδιο, η φωτεινότητα, το φως που θα ρίξουμε σε κάθε γήπεδο, πιστεύουμε ότι μεσομακροχρόνια θα αλλάξει και τη συμπεριφορά αυτών των εγκληματικών στοιχείων».

Oι σύνδεσμοι φιλάθλων



Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην οπαδική βία εκτός των γηπέδων, αλλά και στο θέμα των συνδέσμων: «Η εγκληματικότητα έξω από τα γήπεδα αντιμετωπίζεται από την αστυνομία, όπως σε κάθε χώρα του κόσμου. Η Αστυνομία έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα να αντιμετωπίζει την εγκληματικότητα, να συλλαμβάνει τα εγκληματικά στοιχεία. Να ξέρετε να το ακούσουν και οι τηλεθεατές μας ότι η Ελλάδα διαθέτει το πιο σκληρό νομικό οπλοστάσιο απέναντι στην αθλητική βία. Αν συλληφθεί κάποιος για αθλητική βία και συμπεριφορά, οι ποινικές κυρώσεις είναι οι πιο αυστηρές στην Ευρώπη. Γι αυτό δεν πειράξαμε καθόλου το ποινικό πλαίσιο στο νόμο που φέραμε στη Βουλή. Αυτό είναι από το 2022 στην πατρίδα μας.

Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ερώτημα:Κλείνουμε τους συνδέσμους; Οι παράνομοι σύνδεσμοι, ήδη έχει γίνει μία προσπάθεια και έχουν κλείσει οι περισσότεροι και δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Τι κάνουμε όμως; Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα να υπάρχει ένα φίλαθλο κοινό το οποίο αγαπάει την ομάδα του και θέλει να είναι οργανωμένο.

Δεν έχουμε το δικαίωμα σε αυτή τη φάση, είμαι πολύ προσεκτικός να πούμε ότι τους στερούμε το δικαίωμα να είναι δίπλα στην ομάδα που αγαπάει, να είναι οργανωμένος κοντά στην ομάδα του.

Είναι δικαίωμά του. Εδώ λοιπόν κάνουμε μία δομική αλλαγή στο σύστημα.

Οι σύνδεσμοι θα είναι πλέον, θα κολλάνε, θα βρίσκονται πάνω στις ΠΑΕ, θα υπάρχει μόνο ένας σύνδεσμος που θα κολλάει πάνω και θα βρίσκεται στην ποδοσφαιρική ομάδα. Θα αντιστοιχεί μόνο σε μία ΠΑΕ και από εκεί και πέρα αλλάζουν πολλά πράγματα, διαμέσου του νόμου, θα γίνονται εκλογές, στους συνδέσμους θα εκλέγονται διοικητικά συμβούλια. Αυτά τα διοικητικά συμβούλια θα αποκτήσουν θεσμική υπόσταση.

Μόλις συσταθούν, θα είναι για πρώτη φορά θεσμικά όργανα τα οποία θα κάτσουν και θα συνομιλήσουν με τον Υπουργό Αθλητισμού, ως Ομοσπονδία Φιλάθλων, θέλουμε να ανεβάσουμε το επίπεδο.

Θέλουμε να φέρουμε ανθρώπους στους συνδέσμους που αγαπάνε την ομάδα τους με ποιοτικά χαρακτηριστικά, που θα κάνουν πάρα πολλά πράγματα υπέρ της ομάδας και υπέρ του αθλήματος του ποδοσφαίρου ή του μπάσκετ.

Και μετά αυτή η ομοσπονδία συνδέσμων που θα είναι οι εκπρόσωποι των ποδοσφαιρικών εταιρειών, των φιλάθλων στην Ελλάδα, θα εκπροσωπείται και στην Ευρώπη, στην Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια και δεν το ξέρει ο κόσμος, οι φίλαθλοι εκπροσωπούνται ως θεσμικό όργανο. Στην Ελλάδα, Δεν το είχαμε κάνει αυτό, θα γίνει τώρα και προβλέπεται μέσα στο νόμο. Να λοιπόν οι δομικές αλλαγές που προβλέπουμε, που φιλοδοξούμε να αλλάξουμε το τοπίο».

Συνεργασία με τις ΠΑΕ

Για τις σχέσεις με τις ΠΑΕ, ανέφερε: «Η συνεργασία και θέλω να το πω και να το ξαναπώ και το ξαναλέω δυνατά και ηχηρά με όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους του αθλητισμού. Είναι πρωτοφανής, τόσο καλή γιατί ξεκινήσαμε τη συζήτηση με τις ΠΑΕ με τους οποίους είμαστε μαζί στην προσπάθεια απέναντι στη βία.

Έχουμε την καλύτερη σχέση που υπήρχε ποτέ με την ΕΠΟ, με τη Super League 1 για το ποδόσφαιρο, με την Basket League για το μπάσκετ, με όλους τους εκπροσώπους των αθλημάτων, με όλους τους ομοσπονδίες. Η συμμαχία απέναντι στη βία είναι ισχυρή, δυνατή. Είμαστε μαζί στην ίδια πλευρά, έχουμε πολύ καλή συνεργασία.

Την έχουμε προετοιμάσει, έχουμε συζητήσει, δεν αιφνιδιάσαμε και το πιο σημαντικό ακόμα, εκτός από τη συμμαχία και τη σχέση ειλικρίνειας που έχουμε διαμορφώσει με όλο τον κόσμο του αθλητισμού και στη Βουλή, η ευρεία συναίνεση που υπήρξε στο νομοσχέδιο και η αποδοχή του υποδηλώνει την αποφασιστικότητα του πολιτικού συστήματος να πάει απέναντι με ολομέτωπη σύγκρουση με τη βία και την παραβατικότητα και θα το κάνουμε πράξη».

Μεταβατικό διάστημα

Για το «μεταβατικό» χρονικό διάστημα μέχρι να εμπεδώσει ο φίλαθλος κόσμος τις νέες διαδικασίες, ειδικά με τα εισιτήρια και την παροχή διευκολυντικών πληροφοριών, τόνισε πως θα προβλεφθούν ανάλογες διαδικασίες και τόνισε πως:

«Σκεφτείτε ότι κάποτε στην Ελλάδα οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονταν χειρόγραφα. Τώρα υποβάλλονται όλες πλέον ηλεκτρονικά.

Είναι ένα νέο ξεκίνημα για την πατρίδα μας, για τον χώρο του αθλητισμού. Το θεσμικό που υπάρχει στο νόμο προβλέπει ένα μόνιμο μηχανισμό που θα αξιολογεί, θα παρατηρεί και θα στέλνει συνεχώς μηνύματα εάν τηρούνται οι διαδικασίες των καμερών, αν λειτουργούν, τι βλέπουν τα πάντα. Αυτό είναι το καινούργιο, το οποίο δεν υπήρχε».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.