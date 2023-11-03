Την Αλεξανδρούπολη επισκέφθηκε η Βρετανίδα Υπουργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, κ. Σουέλα Μπρέιβερμαν όπου ενημερώθηκε λεπτομερώς για τις προσπάθειες που κάνει η χώρα μας για την διαχείριση του μεταναστευτικού. Μάλιστα, απέδωσε τα θερμά συγχαρητήριά της στην Ελλάδα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό, κ. Γιάννη Οικονόμου.

Συγκεκριμένα, η κυρία Μπρέιβερμαν την οποία συνοδεύουν ο Υπουργός, κ. Γιάννης Οικονόμου και ο Υφυπουργός, κ. Κώστας Κατσαφάδος, έκανε λόγο για τεράστια επιτυχία της Ελλάδας στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.

«Πρόκειται για μια παγκόσμια πρόκληση, αλλά μπορούμε να δούμε εδώ, από όσα έχουν κάνει η Ελληνική Κυβέρνηση και οι Ελληνικές Αρχές, πως πρόκειται για μία πραγματική πρόοδο».

Αναφερόμενη στον φράχτη στον Έβρο η Βρετανίδα Υπουργός σημείωσε πως πρόκειται για ένα ασφαλές χερσαίο σύνορο και συμπλήρωσε: «ένας ισχυρός φράχτης έχει κατασκευαστεί γρήγορα για να παρέχει αποτροπή, να απορροφά ένα τεράστιο ποσό πόρων από την αστυνομία, από το στρατό, από τον Frontex, για την παροχή επιτήρησης».

Η Βρετανίδα Υπουργός Εσωτερικών τόνισε πως η χώρα μας με αυτά τα μέσα, αλλά και με συνεργασίες με άλλες χώρες, έχει επιτύχει να σημεώσει «σημαντική μείωση των παράνομων διελεύσεων σε αυτό το χερσαίο σύνορο εδώ, στον Έβρο».

«Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, που δείξατε στην ομάδα μου και σε μένα πώς καταφέρατε αυτή την επιτυχία και ανυπομονώ να συνεργαστώ στενότερα μαζί σας για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο κ. Γιάννης Οικονόμου τόνισε πως «είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε όλες τις ενέργειες που έχει αναλάβει η Ελληνική Αστυνομία, οι ελληνικές Αρχές στο σύνολό τους, με σκοπό τη φύλαξη των συνόρων μας, την αντιμετώπιση των εγκληματικών οργανώσεων των λαθροδιακινητών και τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζουμε την παράνομη είσοδο στη χώρα μας».

Συνέχισε λέγοντας πως «ασκούμε μία αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική που έχει φέρει αποτελέσματα. Αν αναλογιστεί κανείς που ήταν η κατάσταση και τι αντιμετωπίζαμε το 2015, το 2017 και πως είναι σήμερα. Πάντοτε σε εγρήγορση, πάντοτε σε ετοιμότητα, με συνεχή ενίσχυση και σε ανθρώπινους πόρους και σε μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, με την επέκταση του Φράκτη του Έβρου που είναι μία σημαντική πρόκληση , ένα σημαντικό στοίχημα για την Ελληνική Κυβέρνηση. Ήδη προχωράμε την επέκταση του νέου κομματιού και είμαστε εντός χρονοδιαγραμμάτων. Γνωρίζετε τη βούλησή μας να αναπτύξουμε τον Φράκτη κατά μήκος όλου του ποταμού και βεβαίως, να εξοπλίσουμε τον Φράκτη με όλα τα σύγχρονα μέτρα επιτήρησης που απαιτούνται για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.