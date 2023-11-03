Στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ο Σκουρλέτης για τα «τρολ»

Στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να καταθέσει όσα στοιχεία έχει, ώστε να ταυτοποιηθούν τρολς του διαδικτύου που επιτίθενται εναντίον του βρέθηκε σήμερα το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης.

Σε δήλωσή του ανέφερε: «Η Δημοκρατία στην χώρα μας υποσκάπτεται και καταρρακώνεται από το σκάνδαλο των υποκλοπών. ΄

Ένα θρασύτατο σύστημα παράνομης παρακολούθησης με ευθύνη του πρωθυπουργού έχει εγκατασταθεί στο Μαξίμου εδώ και χρόνια. Οι Ανεξάρτητες Αρχές και τα μέλη τους στοχοποιούνται και μαζί πλήττεται το κράτος δικαίου.

Η χώρα διασύρεται διεθνώς ως προς την ποιότητα της δημοκρατίας και της λειτουργίας των θεσμών. Σε αυτό το νοσηρό περιβάλλον, ψεύτικοι λογαριασμοί στο διαδίκτυο στοχοποιούν, λασπολογούν και σπέρνουν μίσος και τοξικότητα υπονομεύοντας και απαξιώνοντας το περιεχόμενο του δημοσίου διαλόγου.

Απέναντι σε αυτή την ζοφερή πραγματικότητα οι δημοκρατικοί πολίτες και οι δημοκρατικές δυνάμεις έχουν υποχρέωση να αντισταθούν και να υπερασπιστούν το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία».

Πηγή: skai.gr

