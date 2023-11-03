Κασσελάκης: Το φορολογικό νομοσχέδιο είναι «άδικο» και «οριζόντιο μέτρο»

Την άποψη ότι η « πρόταση της κυβέρνησης δεν ανταποκρίνεται στην καθημερινότητα των ελεύθερων επαγγελματιών » και ότι χρειάζονται λύσεις που «θα ανήκουν στον 21ο αιώνα» εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με προέδρους των επιστημονικών συλλόγων της χώρας, σχολιάζοντας το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

« Η κυβέρνηση προωθεί ένα «οριζόντιο μέτρο το οποίο φορολογεί και τους τίμιους ελεύθερους επαγγελματίες, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία,μαζί με όσους δεν τηρούν τα δέοντα. Δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτό το πρόβλημα κοιτώντας μόνο την παρενέργεια», επεσήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, μιλώντας στους εκπροσώπους των φορέων, για να προσθέσει: «Η γνώμη μου για την πρόταση της κυβέρνησης είναι ότι δεν ανταποκρίνεται στην καθημερινότητα των ελεύθερων επαγγελματιών και ότι τιμωρεί πολύ τους νέους, που αρχίζουν στους τομείς στους οποίους εργάζεστε».

Χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τον δικηγορικό κλάδο, ο Στέφανος Κασσελάκης, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η ψηφιακή παρουσία των δικηγόρων στα δικαστήρια δεν είναι ακόμη μία πραγματικότητα στην Ελλάδα, αλλά συγχρόνως η βενζίνη είναι ακριβή και τα έξοδα μεγάλα. 'Αρα, αυτοί οι άνθρωποι που τρέχουν για να εκπροσωπήσουν τους πελάτες τους, ξεκινώντας τις καριέρες τους, τιμωρούνται εκ των πραγμάτων από την καθημερινότητά τους». Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, «η λύση της κυβέρνησης είναι ένα οριζόντιο μέτρο, στη βάση ότι κανείς δεν δηλώνει την πραγματικότητα», σημείωσε προσθέτοντας ότι «δεν μπορεί μία χώρα να στηριχθεί σε μια τέτοια αντιμετώπιση του πολίτη» για να συμπληρώσει: «Δεν καταλαβαίνουν ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες λαμβάνουν κάθε μέρα ρίσκο για τη δουλειά τους και δεν μπορεί όλοι να έχουν τα ίδια αποτελέσματα».

«Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης που προορίζονται για εσάς είναι ελάχιστοι, ενώ οι πόροι που πηγαίνουν στους μεγάλους είναι πάρα πολλοί », υπογράμμισε ο κ.Κασσελάκης, κάνοντας λόγο για « φορολογική αλαζονεία» του Κυριάκου Μητσοτάκη που έχει τη βάση της στο 41% του περασμένου Μαΐου, αλλά όπως είπε, πρόκειται για «άδικα» μέτρα που δεν λειτουργούν για έναν απλό ελεύθερο επαγγελματία, ο οποίος προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του με εντιμότητα.

Τόνισε μάλιστα την ανάγκη το φορολογικό σύστημα της χώρας να εκμεταλλευτεί τα καινούργια μέσα που υπάρχουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να ξεκινήσει εκ νέου αυτή τη συζήτηση.

Συμπλήρωσε, επίσης, ότι χρειάζονται « καινούργιες προτάσεις », δηλώνοντας ότι ως αξιωματική αντιπολίτευσης θα προσπαθήσει να αναδείξει « εναλλακτικές λύσεις », ακούγοντας τους ίδιους τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Τέλος, αναφερόμενος στην « προϊστορία » του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ήταν « επίπονη » για τους ελεύθερους επαγγελματίες, λόγω των μνημονίων, διαβεβαίωσε τους συνομιλητές του ότι « οι εποχές έχουν αλλάξει » και ότι με τα νέα δεδομένα ο στόχος είναι να « υπάρχει διάχυση της ανάπτυξης » και υποστήριξη όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν να στήσουν την καριέρα τους εντός της χώρας αντί να φύγουν στο εξωτερικό επειδή « τιμωρούνται » από το σύστημα.

Πρέπει «να δημιουργήσουμε ενάρετους κύκλους, αντί για φαύλους κύκλους», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, για να καταλήξει: «Θέλουμε να βρούμε λύσεις που να ανήκουν στο 21ο αιώνα, να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητα που ζει ο κάθε ελεύθερος επαγγελματίας».

Στη συνάντηση πήραν μέρος οι: Βερβεσός Δημήτρης, πρόεδρος ΔΣΑ, Κόλλιας Κωνσταντίνος, πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Στασινός Γεώργιος, πρόεδρος ΤΕΕ, Μιχαλοπούλου Κωνσταντίνα, αντιπρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ, Ρούσκας Γεώργιος, πρόεδρος συμβολαιογραφικών συλλόγων Ελλάδας, Μπρουζούκη Μαρία, γενική γραμματέας Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών, Εξαδάκτυλος Αθανάσιος, πρόεδρος ΠΙΣ και η Τραχήλη Αθηνά, πρόεδρος Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, συμμετείχαν οι: Νίκος Παπάς, τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο., Διονύσης Τεμπονέρας, μέλος της Π.Γ., Χρήστος Γιαννούλης, τομεάρχης Ανάπτυξης, Αγγελική Σαπουνά, Συντονίστρια του τμήματος Οικονομικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και ο Μανώλης Καπνισάκης, διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

