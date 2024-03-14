Στο... κενό δείχνει να πέφτει η όλη συζήτηση στον ΣΥΡΙΖΑ περί της παραίτησης του Όθωνα Ηλιόπουλου από τη βουλευτική έδρα, μέσω της οποίας πυροδοτήθηκε το σενάριο εισόδου στη Βουλή του Στέφανου Κασσελάκη.

Ο κ. Ηλιόπουλος παραβρέθηκε σε κομματική εκδήλωση, λέγοντας ότι «είμαι μάχιμος βουλευτής και παραμένω», δήλωση που έρχεται σε αντίθεση με το σενάριο που είχε κυκλοφορήσει, περί παραίτησης από την έδρα λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων.

«Παραμένω μάχιμος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Εργαζόμαστε με τον Πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης Στέφανο Κασσελάκη για να δώσουμε προοπτική διεξόδου στις Ελληνίδες και στους Έλληνες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες είχε γίνει γνωστό ότι τη θέση του θα καταλάμβανε η Πόπη Τσαπανίδου, ως πρώτη επιλαχούσα στο Επικρατείας για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Τα προηγούμενο διάστημα είχε αναπτυχθεί ολόκληρο σενάριο για το πώς θα μπορούσε να μπει στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στελέχη του κόμματος της Κουμουνδούρου δήλωναν ότι το νομικό τμήμα εξέταζε το αν τη θέση πρέπει να καταλάβει ο πρώτος στη σειρά βουλευτής ή κάποιος από τους εκπροσώπους της ομογένειας, ήτοι ο Στέφανος Κασσελάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.