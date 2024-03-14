Η γνωριμία τους ξεκίνησε πριν από περίπου ένα χρόνο, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τη Νέα Μάκρη, στο πλαίσιο των περιοδειών του. Ο μικρός Μάξιμος ήταν εκεί, τον υποδέχθηκε, του προσέφερε ανθοδέσμη και έγινε -έκτοτε- το “γούρι” του πρωθυπουργού, ο οποίος δεσμεύτηκε στην ομιλία του ότι “μετά τη νέα νίκη μας στις εκλογές, θα είναι η δική μου σειρά να υποδεχθώ τον Μάξιμο στο Μαξίμου”.

Μεσολάβησαν, βέβαια, και οι δεύτερες εκλογές, τον Ιούνιο. Ο Μάξιμος ήταν και πάλι εκεί: στο Περιστέρι, στην πρώτη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη λίγες ώρες αφότου είχε θυροκολληθεί το διάταγμα για τη διάλυση της Βουλής, του προσέφερε και πάλι λουλούδια.

“Γουρλής” εις διπλούν, λοιπόν, ο μικρός Μάξιμος, μαθητής δημοτικού, διάβηκε σήμερα την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου όπου τον υποδέχθηκαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και φυσικά ο Πίνατ, ο οποίος έκλεψε για ακόμη μια φορά τις εντυπώσεις.

Ο Μάξιμος μαζί με την αδελφή του Αλεξία, δηλωμένη θαυμάστρια του Πίνατ (φορούσε μάλιστα και σχετικό μπλουζάκι!), ξεναγήθηκαν στις αίθουσες του Μεγάρου Μαξίμου και μίλησαν με τον Κυρ. Μητσοτάκη για το σχολείο τους, τη γειτονιά τους, τα ενδιαφέροντά τους.

Ο Μάξιμος εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα με τους πίνακες που κοσμούν το πρωθυπουργικό γραφείο, ενώ είπε ότι θα δώσει και πάλι το “παρών” σε μία από τις προεκλογικές ομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτή τη φορά εν όψει των ευρωεκλογών.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: skai.gr

